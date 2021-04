Coronavirus: la barre des 150 millions de cas dans le monde franchie, les nouvelles contaminations à un niveau inédit

Covid-19: d’après le comptage de l’AFP, on a atteint les 150 millions de cas dans le monde.

Plus de 150 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, alors que le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes atteint actuellement des niveaux inédits depuis le début de la pandémie, selon un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels vendredi à 4h20 GMT.

150.337.583 cas ont été officiellement déclarés depuis la découverte du virus en Chine en décembre 2019, dont près de 6 millions en une semaine, un chiffre tiré vers le haut par l’explosion du nombre de contaminations en Inde, où 2,5 millions de cas ont été détectés ces sept derniers jours.

Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes a plus que doublé depuis la mi-février. Après la deuxième vague d’octobre à janvier, ce chiffre était alors redescendu à un peu plus de 350.000 par jour. Il est actuellement de 821.000 par jour.

Explosion des contaminations en Inde

Cette accélération est principalement due à l’explosion des contaminations en Inde (18.762.976 cas), une crise sanitaire qui peut avoir son origine dans le variant indien du coronavirus, mais aussi dans certaines conduites comme le non-respect des restrictions sanitaires, a souligné jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le chiffre de 2,5 millions de cas recensés en une semaine en Inde, soit 357.000 par jour, est plus de 30 fois supérieur à mi-février, quand environ 11.000 nouvelles contaminations étaient détectées quotidiennement dans le pays.

Les pays les plus touchés en nombre total de cas sont les États-Unis (32.288.764 cas), l’Inde (18.762.976 cas) et le Brésil (14.590.678 cas). Rapportés à leur population, les pays les plus touchés sont le Monténégro (15.457 cas pour 100.000 habitants), la République tchèque (15.207) et la Slovénie (11.513).

Principalement du fait de la flambée épidémique en Inde, l’Asie est à la fois le continent qui déplore le plus de nouveaux cas quotidiens (392.267) et celui où la pandémie accélère le plus (+28% de nouvelles infections détectées ces sept derniers jours par rapport à la semaine précédente). L’Afrique (11.038 cas par jour, +3%) est le seul autre continent où le nombre de contaminations augmente.

A l’inverse, les chiffres sont à l’équilibre en Amérique latine et aux Caraïbes (133.881 cas par jour), et diminuent en Europe (184.007 cas par jour, -18%), et aux États-Unis et au Canada (60.537, -12%).

Depuis la découverte du virus, plus d’un tiers des cas ont été recensés en Europe (50.213.426 cas), continent le plus touché. Suivent les États-Unis et le Canada (33.496.740 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes (28.688.240 cas) et l’Asie (25.594.773 cas). Près de 3,2 millions de décès liés au Covid-19 ont été recensés dans le monde.