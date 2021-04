La bètchète mise à l’eau quai du Batty

Le bel ouvrage de 4 mètres de long a été placé en bord d’Ourthe, en mémoire des bètchètes qui la naviguaient.

Ça y est ! La bètchète en acier, un projet mené par le Cercle d’histoire et de culture Hamoir (voir notre édition du 20 avril), a été mise en place quai du Batty à Hamoir, le long de l’Ourthe. Cette œuvre stylisée de 4 mètres de long, réalisée par un artisan et une entreprise locale, met à l’honneur ces embarcations d’avant XIXe siècle qui voguaient sur l’Ourthe et l’Amblève et qui servaient à transporter les personnes et les marchandises. Un panneau didactique va également être prochainement placé…¦