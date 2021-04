Grâce à Nacer Chadli, buteur face à Erzurum BB, Basaksehir se rapproche du maintien

Basaksehir s’est imposé 1-2 ce jeudi contre l’un de ses concurrents dans la lutte pour le maintien, Erzurum BB, lors de la 38e journée de la Süper Lig turque.

Emrah Bassan avait ouvert le score pour l’équipe locale après à peine cinq minutes de jeu, plaçant Basaksehir dans une situation inconfortable. Mais après la pause, Nacer Chadli remettait les deux équipes à égalité, sur penalty (58e). En fin de rencontre, Fredrik Gulbrandsen a même offert la victoire au champion en titre (85e).

Boli Bolingoli-Mbombo et Nacer Chadli sont tous les deux sortis à la 73e minute. Après 36 matches de championnat, Basaksehir compte 40 points et pointe à la 15e place de Süper Lig. Ils sont suivis de près par Ankaragücü (38 points), qui recevra Kevin Mirallas et Gaziantep plus tard dans la soirée, et Kayserispor, a égalité. Kasimpasa et Erzurum, 18e et 19e comptent 37 points et sont relégables. Erzurum a joué un match de plus que ses concurrents. Genclerbirligi est 20e avec 35 points alors que la lanterne rouge incombe à Denizlispor avec 28 unités.