Buffalo Bill, roi du spectacle

Barbichette blanche et chapeau vissé sur la tête, Buffalo Bill reste le plus légendaire des cow-boys. © ECLECTIC PRESSE/FTV

De Buffalo Bill, on connaît la fine gâchette et la légende de l’Ouest mais on ignore tout de ses qualités de businessman.

Rodéos, tir au fusil, jeux de lasso, chasse aux bisons, attaque de diligence, parades militaires… En 1905, après une tournée triomphale aux États-Unis d’Amérique, le Buffalo Bill’s Wild West, spectacle équestre aux numéros virevoltants destiné à recréer l’atmosphère de la mythique conquête de l’Ouest, entame une tournée marathon au cœur d’une centaine de villes françaises dont Paris.

La France a d’ailleurs été très présente dans la vie du mythique cow-boy Buffalo Bill puisque sa femme Louisa Federici était d’origine alsacienne comme son nom ne l’indique pas.

À la tête de cette grande ménagerie, on retrouve donc le cow-boy à la barbichette légendaire, héros de plusieurs milliers d’ouvrages et d’une cinquantaine de films.

Roi du marketing

À elles seules, les représentations parisiennes, au pied de la tour Eiffel, attirèrent trois millions de spectateurs.

Nourri par ses légendes, ses aventures pittoresques et ses barbaries sanguinaires, comment, celui que l’on surnomme «le chasseur de bisons», a-t-il conçu, mis en scène et déplacé une entreprise de plus de huit cents employés et près d’un demi-millier d’animaux?

Quelle influence ce spectacle a-t-il eu au sein de la culture populaire? Se positionnant sans complexe comme l’inventeur d’un monde idéalisé, Buffalo Bill, le cow-boy le plus célèbre de la planète, n’avait qu’un seul mot d’ordre: divertir.

Et ce faisant, il avait parfaitement compris la mécanique du divertissement: en rentrant chez eux, les spectateurs pouvaient s’offrir des souvenirs comme des cartes postales ou des biographies de Buffalo Bill. Un marketing avant l’heure qui fera du légendaire cow-boy, un véritable homme d’affaires.

France 5, 22.40