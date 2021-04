PHOTOS | Dottignies: le boulevard des Canadiens rouvert ce vendredi

Vous entendez cette musique de Leonard Cohen en provenance de la cité de la Main? «Hallelujah hallelujah…»

Après des années de tergiversations, de dossiers pris en main puis finalement renvoyés aux calendes grecques et d’autres incompréhensions, le rond-point de plastique n’est plus. Pistes cyclables, trottoirs flambant neufs, priorités indiquées clairement… Tout sera à découvrir dès ce vendredi. EdA

Ce vendredi, le boulevard des Canadiens et plus largement le carrefour avec la rue de la Barrière de fer sera rendu aux automobilistes. Enfin!

Des blocs et des barrières bloquent encore l’accès à la chaussée.

TRBA doit encore nettoyer la voie avant de la rendre à la circulation, probablement en tout début d’après-midi.

Comme présenté via plans depuis plusieurs années, on n’est plus du tout dans une configuration de giratoire central mais bien dans plusieurs voies avec des priorités bien marquées en fonction de votre sens de circulation.

Le site, il faut l’admettre, a plutôt fière allure.