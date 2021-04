Bourse: la journée s’est achevée dans le rouge en Europe

D’abord rassurés par les annonces de la Fed, le BEL 20 et ses voisins européens devaient repasser dans le rouge. Notre indice de référence cédait finalement 0,13% à 4.038,66 points avec 10 de ses éléments en baisse.

WDP (29,80) était dans le cas mais gagnait 0,88% si on tenait compte de son détachement de coupon.

Galapagos (64,76) et UCB (77,20) emmenaient les baisses en abandonnant 1,70 et 1,43%, Solvay (106,80) et arGEN-X (238,30) cédant 0,23 et 0,71%.

AB InBev (59,25) et KBC (65,18) progressaient par contre de 0,42 et 1,15% tandis qu’Ageas (50,86) perdait 0,27%.

Proximus (17,88) était positive de 0,87% et Telenet (34,74) négative de 0,23% tandis qu’Orange Belgium (22,00) cédait par ailleurs 0,45% alors que Bpost (8,91) gagnait 2,41% supplémentaires.

Aperam (43,99) et Umicore (50,84) valaient finalement 0,61 et 0,39% de moins que la veille, Sofina (320,00) et Colruyt (49,49) gagnant 0,38 et 0,24% tandis que Melexis (91,00) reculat de 0,76%.

Econocom (3,49) et Euronav (7,21) bondissaient de 3,5 et 3,4% alors que Roularta (14,80) et EVS (18,00) progressaient de 2,1 et 2,8%, Van de Velde (25,90) et Sioen (26,90) de 2,8 et 1,9%, D’Ieteren (92,05) et Exmar (3,44) de 1,2%.

Celyad (5,73) et Hyloris (13,75) se distinguaient par des bonds de 7,9 et 3,4%, IBA (17,46) remontant de 1,4% tandis que Nyxoah (19,78) s’appréciait de 2,8% contrairement à Biocartis (4,40) qui abandonnait 3,3%.

Vers 16h30, l’euro s’inscrivait à 1,2109 USD, contre 1,2113 dans la matinée et 1,2094 la veille. L’once d’or cédait 4,40 dollars à 1.769,10 dollars et le lingot se négociait autour de 47.000 euros, en recul de 175 euros.