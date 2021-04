Avenue de Tervuren: la ministre flamande de la Mobilité renonce à supprimer un des axes

La ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open Vld) a renoncé au projet de suppression d’un des deux axes actuels du tronçon de l’avenue de Tervuren situé au cœur de la Forêt de Soignes en Région flamande.

Le projet d’autoroute cyclable qui était censé occuper l’axe sortant actuel du trafic routier sera déplacé à l’endroit de la piste cyclable actuelle.

Le projet initial avait soulevé un vent de protestation dans les communes riveraines (Crainhem, Woluwe-Saint-Pierre et -Lambert) qui craignaient que la suppression de bandes de circulation du trafic routier n’engendrent des reports vers les zones résidentielles.

Ces communes ont fait observer qu’il existe déjà une piste cyclable le long de l’avenue de Tervueren, qui pourrait être rénovée.

Mme Peeters a indiqué ce jeudi avoir demandé à l’administration flamande des routes et de la circulation d’étudier comment transformer la piste cyclable existante (NDLR: située en zone Natura 2000) en une véritable autoroute cyclable.

«Le tronçon de la véloroute F29 entre les Quatre Bras et Bruxelles ne répond actuellement pas aux normes d’une autoroute cyclable. C’est pourquoi nous nous efforçons de créer une traversée cycliste sûre au-dessus du carrefour des Quatre Bras et une liaison cycliste de qualité entre le carrefour et Bruxelles», a commenté la ministre flamande de la Mobilité par voie de communiqué.