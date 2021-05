Mentissa seule qualifiée dans l’équipe de Vianney: «Cela met une petite pression»

Cocorico: Mentissa, notre dernière représentante à The Voice France a réussi à passer la difficile étape des cross-battles samedi soir. Opposée à Edgar Claudel, membre de l’équipe de Florent Pagny, et qui a chanté SOS d’un terrien en détresse de Daniel Balavoine, Mentissa a livré une prestation bluffante sur Chandelier de Sia. Le public présent sur le plateau a choisi de voter pour elle.

«J’étais choquée. J’étais persuadée que j’allais perdre, surtout avec le choix de chanson qu’il avait fait. Edgar était un des candidats que j’avais mis sur ma liste noire. Pour moi, c’était une des meilleures voix de cette saison et nous étions très proches. Devoir affronter un ami, c’était difficile. J’ai été très contente de gagner, mais en même temps j’ai été dépitée pour mon ami Edgar. Il méritait aussi cette place en demi-finale.»

Si Mentissa a choisi d’interpréter Chandelier, ce n’est pas un hasard. «Tout le monde sait que si tu t’attaques à cette chanson, tu as intérêt à assurer! (rires) Pour ces cross-battles, il fallait vraiment choisir une chanson que je gérais et qui mettait ma voix en valeur.» En plus, Sia est sa chanteuse préférée. «J’adore cette femme, j’adore ce qu’elle propose musicalement. Et puis elle a des textes assez profonds. J’aimerais bien être comme elle. Céline Dion et Whitney Houston, ce sont plutôt des chansons à l’ancienne. Sia, c’est le mélange parfait entre tradition et modernité.»

Voilà donc Mentissa seule représentante de l’équipe de Vianney en finale. En effet, The Vivi, qui a aussi participé aux cross-battles et a été qualifié, a entre-temps été évincé de la compétition suite à des tweets problématiques. «Seule demi-finaliste pour Vianney, cela met une petite pression, car si je ne passe pas la semaine prochaine, il n’a plus de candidat en finale.»