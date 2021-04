La finale de la Coupe d’Italie en présence de public, annonce le gouvernement

La finale de la Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Atalanta, le 19 mai à Reggio Emilia, se disputera en présence de spectateurs. Le sous-secrétaire d’État à la Santé Andrea Costa l’a confirmé ce jeudi.

«La finale de la Coupe d’Italie sera ouverte au public», a déclaré Andrea Costa, cité par les médias italiens. «Après m’être consulté avec le ministre de la Santé, je confirme la disponibilité du gouvernement à ouvrir le stade à 20 pour cent de sa capacité. Le Comité technique et scientifique étudie en ce moment le protocole pour permettre aux spectateurs de rejoindre le stade et de suivre le match en toute sécurité et dans le respect des normes anti-Covid.»

Début avril, le gouvernement italien avait donné son feu vert à la présence de spectateurs dans le Stadio Olimpico de Rome, qui pourra être rempli à 25 pour cent de sa capacité, durant l’Euro de football. La capitale italienne accueillera le match d’ouverture Italie/Turquie le 11 juin.

«Le gouvernement avait tout de suite soutenu la possibilité d’autoriser le public avec des pourcentages inférieurs lors d’autres événements sportifs, comme la finale de la Coupe d’Italie et la finale des Internationaux de tennis de Rome le 16 mai», explique Andrea Costa. «Ce seront des tests importants en vue de l’Euro. Un signal fondamental pour le monde du sport dans son ensemble, qui une fois encore s’apprête à montrer la voie en indiquant les dates d’un retour progressif à la vie normale.»