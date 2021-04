Tour de Romandie: Sonny Colbrelli gagne la 2e étape, Rohan Dennis conserve la tête au général

L’Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) a remporté la 2e étape du Tour de Romandie ce jeudi reliant La Neuveville à Saint-Imier sur 165,7 kilomètres.

Ce jeudi, le peloton devait se farcir cinq cols de 2e catégorie et un de première, dont le sommet était situé à 17 bornes de l’arrivée.

Les principaux favoris y ont basculé en tête. Sonny Colbrelli, deuxième la veille dernière Peter Sagan, a réglé le sprint d’un peloton réduit devant le Néo-Zélandais Patrick Bevin (Israël Start-Up Nation) et le Suisse Marc Hirschi (EAU Team Emirates). Premier Belge, Ilan Van Wilder (DSM) a pris la 7e place.

Leader depuis ce mardi et sa démonstration dans le prologue à Oron, Rohan Dennis (INEOS-Grenadiers), encore très actif ce jeudi, conserve le maillot jaune de leader. L’Australien possède 8 secondes d’avance sur Bevin, qui a pris 6 secondes de bonifications, et 9 sur ses équipiers Geraint Thomas et Richie Porte.

C’est la première victoire de la saison pour Sonny Colbrelli, 30 ans, et la 27e de sa carrière.

La 3e étape, ce vendredi, comportera six cols de troisième catégorie sur les 168.7km prévus au départ de et à l’arrivée à Estavayer.

Ce Tour de Romandie qui s’achève ce dimanche, marque le début de la saison des courses par étapes. Le Slovène Primoz Roglic, absent cette année, a remporté les deux dernières éditions du rendez-vous suisse, en 2018 et 2019. L’édition l’an dernier avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.