Central se rebiffe et ouvrira le théâtre communal de La Louvière le 1er mai

Ce samedi 1er mai, dans le cadre des actions nationales de StillStandingForCulture, Central en collaboration avec la Compagnie des Mutants ainsi qu’un collectif d’artistes rouvriront les portes du Théâtre de La Louvière.

Comme de nombreux lieux culturels, Central, le centre culturel de la région du Centre, ouvrira ses portes le 1er mai. Illégalement, pour proclamer haut et fort que la culture existe toujours, qu’elle est essentielle et que ses acteurs souhaitent retrouver cette époque lointaine des salles de spectacles.

Selon StillStandingForCulture, le collectif des acteurs culturels né de la crise, «aucune donne´e empirique ne permet d’établir que la reprise des activités du secteur culturel repre´senterait un danger pour la sante´ de la population.» Vincent Thirion, directeur de Central, renchérit: «Il est aussi urgent de rappeler que l’accès à la culture est un droit fondamental au même titre que l’accès aux soins, à l’éducation ou à la justice.»

Au programme de cette journée, Central proposera un atelier de création de masques sanitaires en carton et 3 courtes représentations de spectacles. Si la culture se rebelle, elle le fera de manière responsable: les activités seront menées en respectant strictement les règles de distanciation et seront limitées à un nombre réduit de personnes. Les ateliers réuniront 10 personnes et les spectacles 15. Toutes les activités seront également gratuites.

Il y en aura pour tous les goûts puisque l’on passera d’une pièce de théâtre à un concert hip-hop pour terminer par la mise en scène d’un conte pour enfants.

L’attente du public est forte et le risque de recevoir une amende ne refroidit pas les ardeurs: deux des trois spectacles sont déjà complets et le troisième l’est presque.

Toutes les infos sur les spectacles sur central.be/actions-du-1ermai. Et pour les ateliers de masques: bit.ly/AtelierMasquesCentral.