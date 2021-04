Rassemblements illicites à Louvain-la-Neuve: la bourgmestre rappelle à l’ordre

Julie Chantry rappelle à l’ordre les étudiants et leurs parents. ÉdA

Un nouveau rassemblement illicite a été constaté par la police, dans la nuit de mercredi à jeudi à Louvain-la-Neuve. Dans un courrier adressé aux étudiants et à leurs parents, la bourgmestre ottintoise Julie Chantry rappelle à l’ordre.

Un énième constat de rassemblement a été effectué par la police, peu avant 3h00 du matin, dans la rue de l’Hocaille. Une vingtaine de personnes ont pris la fuite à l’arrivée des inspecteurs. Quatre étudiants ont été verbalisés pour le non-respect de l’interdiction de rassemblement et du couvre-feu.

La bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a annoncé ce jeudi la mise en place de mesures visant à limiter les débordements dans la cité estudiantine, en particulier aux abords du lac très fréquentés. Dans le courrier qu’elle a fait parvenir aux établissements scolaires de sa commune, elle rappelle notamment l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique, la limitation des rassemblements à 10 personnes en extérieur et l’application du couvre-feu de minuit à 5h00 du matin.

Dans sa missive indirectement destinée aux étudiants et à leurs parents, elle précise en outre que seule la musique non amplifiée est autorisée à proximité du lac et que les barbecues y sont proscrits après 22h00.