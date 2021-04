Attention, ne tombez pas dans le panneau à Leuze

Attention, des nouveaux panneaux de signalisation sont apparus sur certaines routes et sentiers du grand Leuze…

Lors du dernier conseil communal leuzois, différents points concernaient la police de roulage, avec notamment la mise en place de certains panneaux de signalisation routiers à Leuze, mais aussi dans des villages de l’entité.

Comme l’expliquait l’échevin de la mobilité, Nicolas Dumont, il s’agit surtout d’établir un cadre légal face à certaines situations de terrain. Cela, en offrant la possibilité aux forces de l’ordre de pouvoir intervenir au besoin.

Ainsi, par exemple, sur les chemins de remembrement entre la Grande Voie et la RN 7, à Chapelle-à-Wattines, et entre la rue du Château et la RN 7, à Blicquy, il a été décidé de placer un panneau indiquant que ces voies ne sont accessibles qu’aux seuls piétons, cyclistes, cavaliers et tracteurs agricoles. Cela, afin de refroidir les ardeurs de certains chauffards qui prennent ces voiries pour des raccourcis. La police pouvait difficilement les sanctionner dans la mesure où aucune signalisation ne leur interdisait de passer par là. Ce ne sera plus le cas…

Dans un autre domaine, le conseil a également voté le placement de panneaux interdisant aux plus de 3,5 tonnes (sauf pour la desserte locale, bien entendu) de transiter via les rues des Alliés, de l’Arbre à l’écaille, de l’Obaix et de l’Araucaria. Cette interdiction fait déjà l’objet d’une signalisation à la sortie du zoning mais n’est pas rappelée à l’entrée des voiries ci-dessus évoquées, ce qui semble poser problème.

Enfin, décision a également été prise de tracer différents passages pour piétons. L’un devant les installations de la Helha à la rue Tour Saint-Pierre afin de sécuriser la traversée des étudiants à cet endroit. Cette installation nécessitera la suppression d’une place de parking. Mais, si l’on en croit le bourgmestre Lucien Rawart, celle-ci sera récupérée suite aux travaux d’aménagement de la place qui devraient être effectués ce prochain été.

Deux autres passages zébrés sont également prévus sur la place de Pipaix. L’un devant l’école et l’autre à proximité d’un nouveau commerce de… proximité.

Sur demande de Baptiste Leroy (Écolo), la possibilité d’implanter des barrières de sécurité amovibles devant le complexe scolaire sera étudiée car l’accès au passage protégé sera fort près de la sortie de l’établissement. Ce qui risque de constituer un danger pour les jeunes piétons qui auraient tendance à l’emprunter dès leur sortie de l’école sans marquer un temps d’arrêt.