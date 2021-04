VIDÉO | Un espace plus facile et plus agréable à emprunter

Les travaux d’aménagement du parvis de l’hôtel de ville d’Arlon sont quasiment terminés.

Les vieux pavés difficilement praticables à pied, aux poussettes et aux fauteuils roulants ont fait place à un espace plus facile et plus agréable à emprunter. Beaucoup regrettent un manque de verdure, d’arbres mais de la végétation a été plantée et il faut lui laisser le temps de pousser, avait précisé il y a quelques jours, le bourgmestre. Le montant initial des travaux estimé à 1 845 000€, a été respecté avec un dépassement dans les normes acceptables.