Atsushi Oka suspendu 4 mois, après un contrôle positif à un diurétique

Atsushi Oka a été suspendu quatre mois ce jeudi par l’UCI après un contrôle positif à un diurétique en décembre dernier, a annoncé lui-même le coureur japonais de la formation française Delko qui a accepté une suspension qui s’achève déjà le 24 mai.

Atsushi Oka, 25 ans, fait partie de l’équipe Procontinentale Delko depuis la saison dernière. Il avait été contrôlé positif à l’acétazolamide, un diurétique figurant sur la liste des produits interdits car considéré comme agent masquant, le 13 décembre dernier, hors compétition. Sa suspension a démarré, avec effet rétroactif au 24 janvier.

Le Japonais, vice-champion de son pays du contre-la-montre en 2019 et vainqueur du prologue du Tour du Japon la même année, invoque le fait que le contrôle a eu lieu quatre jours après une opération à l’œil ayant pu mener à un résultat positif «parce que de l’acétazolamide a été utilisé. Je n’ai pas utilisé des moyens interdits. L’UCI a reconnu d’ailleurs que l’usage n’avait pas été volontaire. J’accepte la suspension et je reviendrai plus fort», a expliqué Atsushi Oka sur les réseaux sociaux.