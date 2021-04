Pas de fleurs mais des «Bulles-en-Folie» à Leuze-en-Hainaut

Même si Leuze-en-Folie et les floralies sont annulées cette année, on pourra se divertir autrement dans le centre-ville, ce prochain week-end. Notamment avec les suites de l’opération «Bulles-en-Folie» qui cartonne dans la Grand-Rue.

Inutile de préciser pourquoi les deux manifestations phares du printemps leuzois – Leuze-en-Folie et le marché aux fleurs – ont été annulées cette année, tout comme l’année dernière d’ailleurs…

Il n’empêche que, si vous vous promenez dans le centre-ville, et plus particulièrement dans la Grand-Rue, vous verrez que des bulles de toutes dimensions et porteuses de dessins et/ou de messages sont apparues sur les vitrines des boutiques rachetées par la Ville dans le cadre d’un projet de revitalisation mais aussi sur celles de certains commerçants en activité. Certaines bulles portent des messages, d’autres des dessins. Il n’y avait pas de thème imposé aux participants. Il leur a simplement été demandé de rester positifs.. ÉdA

Cette opération -baptisée Bulles-en-Folie» est le fruit d’un partenariat entre trois acteurs actifs dans les secteurs culturel et associatif de la cité: le Plan de cohésion sociale, les Jeunes Leuzois Actifs et le centre culturel.

Cette action s’inscrit bien évidemment dans l’esprit de la manifestation «Leuze-en-Folie» qui aurait dû voir des milliers de visiteurs investir le centre-ville ce vendredi 30 avril, que ce soit pour arpenter les stands des artisans et commerçants locaux ou pour assister à l’un des spectacles de rue et/ou concerts offerts au public. L’étoile bleue a repris des couleurs… ÉdA

«Chat ira mieux demain», peut-on notamment lire sur l’une de ces bulles, avec l’espoir, bien évidemment, qu’il s’agit là d’un message prémonitoire, et tout particulièrement pour des secteurs aussi essentiels que ceux que nous venons de citer.

«Ces bulles qui sont un clin d’œil à celles que l’on doit respecter dans le cadre des mesures sanitaires, ont été réalisées par des membres de mouvements de jeunesse, des personnes âgées aussi, notamment du home Henri Destrebecq, des personnes isolées et des citoyens. Il s’agit vraiment d’une œuvre collective, explique Stéphanie Laurent, coordinatrice du Plan de cohésion sociale.

Nous avions annoncé qu’elles seraient retirées après la mi-avril mais nous avons finalement décidé qu’elles resteraient en place, du moins sur les vitrines des bâtiments voués à la démolition; l’idée étant qu’elles soient remplacées petit à petit par des œuvres éphémères réalisées par des artistes locaux…» Un message que l’on espère prémonitoire… ÉdA

L’action «Bulles-en-Folie» va se poursuivre dès ce vendredi matin, toujours dans la Grand-Rue par la réalisation de nouvelles bulles peintes sur les trottoirs tandis qu’un graffeur – Gauthier Roger, connu des férus d’art urbain sous le pseudonyme de «Amtyoner» – exercera son art sur une vitrine mise à sa disposition.

En 74 ans, le marché aux fleurs n’a jamais été annulé!

Le traditionnel marché aux fleurs du 1er mai est, lui aussi, sacrifié sur l’autel des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mis sur pied par l’Office du tourisme, celui-ci aurait en principe dû voir s’installer ce samedi 90 ambulants – dont une trentaine de producteurs spécialisés dans le jardinage» – dans le centre-ville. Une image que l’on espère pouvoir reprendre dès l’année prochaine. Celle-ci date déjà de 2007. ÉdA

Né en 1947, le marché aux fleurs leuzois doit son existence au fait que, durant la guerre déjà, des marchands de muguet se rassemblaient devant la gare. Une initiative qui a pris de l’ampleur après la libération avec l’arrivée de fleuristes et producteurs proposant des étals plus diversifiés. De mémoire de Leuzois, les floralies n’auraient jamais été annulées au fil des 74 dernières années.

C’est dire si l’édition 2022 – qui devrait être la 75e si l’on s’en tient exclusivement à la date de création – est attendue avec impatience.

Tout comme celle de Leuze-en-Folie, bien évidemment.