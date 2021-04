Notifications des effets indésirables suite au vaccin: moins d’une personne sur 200 en déclare

Depuis le début de la campagne de vaccination en Belgique, 12 337 effets indésirables ont été signalés après l’administration d’un vaccin contre le coronavirus, ressort-il de l’aperçu hebdomadaire de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) publié jeudi.

D’après les données compilées jusqu’au 26 avril inclus, 2 682 390 de Belges ont reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 et, parmi ceux-ci, 12 337 (0.45%) ont signalés des effets indésirables via le formulaire de notification en ligne de l’AFMPS.

En outre, 3 726 de ces rapports ont été enregistrés dans la base de données européenne de pharmacovigilance, EudraVigilance. La grande majorité des effets notifiés concernaient de la fièvre, des douleurs musculaires, des nausées et une réaction au point d’injection. «Il s’agit d’effets secondaires connus qui sont décrits dans la notice et qui indiquent une activation du système immunitaire. Ils disparaissent généralement au bout de quelques jours», explique l’AFMPS.

2 500 effets considérés comme «graves»

Dans le cas des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, ces effets indésirables sont, le plus souvent, constatés lors de l’injection de la deuxième dose, tandis que dans le cas du vaccin AstraZeneca, ils sont plus fréquemment signalés après la première dose.

L’AFMPS considère 2 446 signalements comme graves en raison d’une incapacité de travail temporaire ou d’une impossibilité de quitter le domicile. Nonante-trois rapports concernent des décès mais l’agence de la santé souligne qu’aucun lien de causalité n’a été établi avec les vaccins contre la Covid-19.

Formulaire disponible gratuitement

Enfin, elle précise également qu’il s’agit d’effets secondaires suspectés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas forcément liés ou causés par la vaccination.

L’AFMPS demande aux personnes qui constatent des effets indésirables de continuer à les signaler via le formulaire de notification disponible sur son site.