VIDÉO & PHOTOS | Mais pourquoi ces enfants sont-ils venus à l’école en… pyjama?

Scène inhabituelle à l’école Princesse de Liège ce jeudi: des écoliers en pyjama… pour une belle action. Reportage.

Journée spéciale à l’école Princesse de Liège, à Embourg (Chaudfontaine), ce jeudi. Les enfants sont venus à l’école en pyjama!

Un dress code pour le moins particulier, mais surtout une belle action de solidarité envers celles et ceux qui sont malades et n’ont pas la chance de pouvoir suivre une scolarité «normale».

En Fédération Wallonie-Bruxelles, un millier d’enfants souffrent d’une maladie longue durée, de plus de 6 semaines.

«Notre objectif est d’aider les enfants déscolarisés (accident, handicap, maladie de longue durée) à continuer leur scolarité le plus normalement possible», précise-t-on au sein de «ClassContact».

«Pour cela, nous mettons gratuitement à leur disposition (et à celle de leur école) du matériel informatique afin de les connecter à leur classe, depuis leur domicile ou leur chambre d’hôpital», poursuit-on chez ClassContact. «Le matériel installé (NDLR: voire une connexion internet si besoin) permet à l’enfant malade, non seulement de continuer à suivre les cours, mais aussi de garder un lien social avec ses copains de classe et son professeur et d’ainsi faciliter son retour en classe.»