Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu Covid ce jeudi 29 avril 2021.

La sélection de la rédaction 1. Bilan: les hospitalisations poursuivent leur chute (-15%) Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 205,6 patients pour cause de coronavirus par jour entre le 22 et le 28 avril, un chiffre en baisse de 15% par rapport à la précédente période de sept jours. Cela porte le nombre de patients covid à 2.809 (-9%), dont 886 sont traités en soins intensifs (-5%). + LIRE ICI 2. Solidaire, le secteur culturel bravera les interdits: la parole aux «mutins» Le mouvement de solidarité Still Standing for Culture avait prévenu: sans décision, le secteur culturel ouvrira ses portes, dans le respect des protocoles, dès ce vendredi 30 avril. On est allé à la rencontre de ces rebelles qui n’en peuvent plus d’attendre. + LIRE ICI 3. Le vaccin de Pfizer-BioNTech possible pour les 12-15 ans dès juin dans l’UE Le laboratoire allemand BioNTech est sur le point de déposer dans l’UE une demande d’autorisation pour l’utilisation de son vaccin contre le Covid-19 chez les enfants de 12 à 15 ans, rendant possible une homologation dès juin. + LIRE ICI 4. CARTE | Still Standing for Culture: voici les événements près de chez vous La culture prête à vous accueillir dès ce vendredi 30 avril: plus d’une centaine d’événements vous seront proposés, en dehors d’un cadre légal. + LIRE ICI

1. BELGIQUE

Le Covid-19 fait exploser le stress chronique auprès des soignants

Le stress chronique dont souffrent les professionnels de l’aide et des soins atteint des sommets avec la crise sanitaire, ressort-il d’une enquête menée par Sciensano et publiée jeudi. Ce stress persistant se répercute sur leur bien-être et pourrait avoir un impact négatif sur les soins apportés, met en garde l’institut de santé publique. + LIRE ICI

Le shopping en ligne survivra à la pandémie

La pandémie aura modifié durablement les habitudes de consommation des Belges, selon le dernier rapport du transporteur UPS sur l’e-commerce publié jeudi. + LIRE ICI

Pour rattraper le retard scolaire, des ministres flamands joueront les profs cet été

Le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts (N-VA), et son collègue en charge des Affaires intérieures régionales, Bart Somers (Open Vld), donneront des cours cet été afin que les jeunes puissent rattraper une partie du retard scolaire accumulé cette année. + LIRE ICI

2. RÉGIONS

La crèche de Marbais fermée jusqu’à lundi

«Une puéricultrice a été testée positive le mercredi 21 avril, ce qui a entraîné la fermeture immédiate de la crèche, explique Gaëlle Gastmans, la directrice de l’établissement communal. Nous avons deux sections mais vu que les puéricultrices sont “volantes” et s’occupent des deux groupes, nous avons été contraints de tout fermer.» La crèche, qui accueille quotidiennement entre 18 et 22 enfants, ne rouvrira probablement qu’à partir de ce lundi 3 mai. «Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, on devra subir ce genre de fermeture», déplore la directrice. + LIRE ICI

Réouverture des terrasses à Mouscron: aller un cran plus loin dans l’aide

L’horeca hurlu s’est engagé à respecter la date du 8 mai, tandis que la Ville promet une souplesse en fonction des possibilités. + LIRE ICI

INFOGRAPHIES | Une très lente baisse des nouveaux cas en Brabant wallon

Le nombre de nouveaux cas baisse depuis le début du mois d’avril, en Brabant wallon. Mais cette baisse est très lente. + LIRE ICI

Le call center 101 fermé à Mons: «Aucun impact pour les citoyens»

Le CIC Hainaut est fermé pour cause de coronavirus. Tous les appels entrants sont déviés vers Namur. + LIRE ICI

3. MONDE

Inde: 3.645 décès en 24 heures, un nouveau record

L’Inde a enregistré jeudi 3.645 nouveaux décès du Covid-19, soit 350 de plus que la veille, un nouveau record pour ce pays violemment frappé par une deuxième vague épidémique, selon les chiffres du ministère de la Santé. + LIRE ICI

Moderna va investir pour produire 3 milliards de doses de son vaccin en 2022

Le laboratoire américain Moderna a annoncé jeudi avoir l’intention d’investir dans ses chaînes de fabrication pour pouvoir produire 3 milliards de doses de son vaccin contre le Covid-19 en 2022. + LIRE ICI

Passeport vaccinal et voyages cet été: le Parlement européen adopte sa position et plaide pour un dépistage rapide et gratuit pour tous

Le Parlement européen a voté mercredi soir une résolution visant à établir sa position face au concept de passeport vaccinal, ou de «certificat EU Covid-19», en vue d’une reprise de la saison touristique dès cet été au sein de l’Union. De ce vote, il ressort que les députés exhortent les pays à garantir un dépistage universel, accessible, rapide et gratuit, afin de ne pas créer de discrimination entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas. + LIRE ICI

400 personnes évacuées d’un hôtel de quarantaine à Taiwan en raison d’un foyer épidémique

Plus de 400 personnes ont été évacuées de toute urgence, jeudi, d’un hôtel de quarantaine vers d’autres centres d’isolement après qu’un employé de l’hôtel a été testé positif au coronavirus. + LIRE ICI

Un mélanome sur cinq n’est pas diagnostiqué à cause de la pandémie

Un cinquième des mélanomes sont non diagnostiqués et un tiers des contrôles dermatologiques sont manqués, révèle une étude mondiale menée auprès de 734 dermatologues de 36 pays. + LIRE ICI

N’importe quel pays peut se retrouver dans la situation de l’Inde, estime l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde jeudi l’Europe sur l’assouplissement des restrictions, estimant que «la situation en Inde peut se produire n’importe où». + LIRE ICI

Italie: 10% de positifs sur un vol venant d’Inde

Environ 10% des passagers et membres d’équipage d’un avion arrivé mercredi soir à Rome en provenance d’Inde ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé jeudi le responsable sanitaire du Latium, la région englobant la capitale italienne. + LIRE ICI

Facebook et Apple rallient toujours plus de consommateurs après un an de pandémie

Facebook a réussi son pari d’investir dans le commerce en ligne pendant la pandémie, et ce n’est que le début, alors que les nouvelles règles imposées par Apple sur la publicité ciblée obligent le géant des réseaux sociaux à moins dépendre de son coeur de métier. + LIRE ICI

4. SPORT

Jan-Lennard Struff sur les bulles tennistiques: «Presque comme si nous étions en prison»

Jan-Lennard Struff, qui disputera jeudi le 2e tour du tournoi ATP 250 de Munich, s’est exprimé en marge du rendez-vous bavarois sur la vie des joueurs sur le circuit, contraints de rester dans des ‘bulles’ en raison de la pandémie de coronavirus. + LIRE ICI