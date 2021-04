Belgian Lions: la Belgique à Tbilissi avec Espagne, Russie, Turquie, Bulgarie et Géorgie à l’Euro 2022

La Belgique jouera à Tbilissi dans un groupe avec l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie au championnat d’Europe de basket masculin du 1er au 18 septembre, suivant le tirage au sort effectué jeudi à Berlin.

La Belgique figure parmi les vingt-quatre équipes réparties dans six groupes qui joueront dans quatre pays, la Tchéquie, la Géorgie, l’Allemagne et l’Italie du 1er au 9 septembre. La phase finale se tiendra à Berlin du 10 au 18 septembre.

Les Belgian Lions, 37e au classement FIBA, affronteront ainsi les Espagnols, 2e nation mondiale et médaillés de bronze du dernier Euro en 2017, la Russie (FIBA 9), la Turquie (FIBA 15), la Bulgarie (FIBA 49) et la Géorgie (FIBA 36) qui jouera chez elle dans une toute nouvelle salle d’une capacité de 10.000 places. Les Belges entameront les débats face la Russie (1er septembre), puis défieront l’Espagne le 3 septembre avant d’enchainer contre la Turquie (4 septembre), la Bulgarie (6 septembre) et enfin la Géorgie (7 septembre).

Les quatre premiers de chaque poule, dont les rencontres se joueront du 1er au 8 septembre, seront qualifiés pour les huitièmes de finale fixés aux 10 et 11 septembre. Les quarts de finale se joueront les 13 et 14 septembre, les demi-finales le 16 septembre et les finales le 18 septembre.

Les hommes de Dario Gjergja se sont fixés pour objectif d’atteindre au moins les huitièmes de finale pour leur 5e participation consécutive à l’Euro. En 2017, lors de la dernière édition, la Belgique avait terminé 19e après avoir fini 5e de sa poule jouée à Istanbul.

Chaque pays hôte a invité une autre nation durant la phase de groupes. L’Allemagne a choisi la Lituanie, la Tchéquie a opté pour la Pologne. La Géorgie a invité la Turquie et l’Italie a fixé son choix sur l’Estonie.

Cette 41e édition de l’Eurobasket, dont la mascotte, ‘Bounce’, a été dévoilée jeudi, était prévue en 2021 mais a été reportée d’un an en raison de la pandémie de Covid-19.