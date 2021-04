Coup de couteau au boulevard Paul Janson: la victime est décédée

Bouabid B., victime d’un coup de couteau mardi après-midi par un sans-papiers a succombé à ses blessures ce jeudi matin.

Ce mardi après-midi vers 14h, plusieurs équipes de la zone de police de Charleroi ont été requises sur le boulevard Paul Janson, à la ville haute de Charleroi, pour une bagarre entre deux personnes. Quand les forces de l’ordre arrivent sur place, un homme ex-sans-papiers se trouve au sol, blessé par arme blanche à l’artère fémorale.

Pris en charge par les secours, Bouabid B. était parvenu à identifier son agresseur. «Elle le connaît. On an un prénom et il s’agit d’un sans-papiers qui est en fuite», confirmait le parquet de Charleroi, avisé des faits quelques minutes après le drame. Le juge d’instruction s’était rendu sur place. Le quartier avait été bouclé afin de récolter un maximum d’indices.

Dans un état préoccupant à la suite de sa blessure, Bouabid B. a finalement perdu la vie ce jeudi matin, signale le parquet de Charleroi confirmant une information de SudPresse.

Comme l’avait signalé le parquet, Bouabid B. était un ex-sans-papiers qui était employé au sein de Tibi. Son agresseur se trouve toujours dans la nature et devra, dorénavant, répondre d’un meurtre ou d’un assassinat. «Cela dépendra s’il y a eu préméditation ou non.» La thèse d’un règlement de compte a été avancée.