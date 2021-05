10 histoires palpitantes de vengeance à découvrir sur Netflix

Kidnappings et disparations sont au centre de cette sélection de 10 films et séries à voir en streaming.

La vengeance est souvent un plat qui se mange chaud dans les films et les séries. C’est un genre à part entière, avec ses codes, ses héros, ses répliques. Exemple: Bryan Mills (Liam Neeson) dans Taken et son «Si vous relâchez ma fille maintenant, ça s’arrêtera là. Si vous ne la relâchez pas, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai.»

Netflix ne fait pas exception à la règle. Le leader mondial du streaming abrite son lot de programmes qui racontent des vengeances implacables. L’arrivée la plus récente: la glaçante série turque L’ombre de Fatma.

1. L’ombre de Fatma

Série. Thriller, Turquie, 2021. Avec Burcu Biricik, Ugur Yücel, Mehmet Yilmaz Ak. 1 saison, 6 épisodes.

En une phrase. Une femme de ménage transparente se lance dans une croisade meurtrière pour retrouver son mari disparu.

L’avis express. La détermination de Fatma glace le sang dans cette série turque qui multiplie les scènes chocs.

2. In the shadow of the moon

Film de Jim Mickle. Thriller, États-Unis, 2019. Avec Boyd Holbrook, Cleopatra Coleman, Michael C. Hall.

En une phrase. Un policier traque tous les neuf ans une meurtrière qu’il considère comme responsable de ses malheurs.

L’avis express. Le film démarre comme une enquête policière puis dérive habilement vers la science-fiction.

3. Le tigre blanc

Film de Ramin Bahrani. Drame, États-Unis, 2021. Avec Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra. 125 minutes.

En une phrase. Exploité et trompé par une riche famille indienne, un modeste chauffeur prépare une retentissante vengeance.

L’avis express. La cruauté des rapports des castes est le cœur d’un récit implacable, adapté du best-seller d’Aravind Adiga.

+ La critique complète

4. La disparition de Soledad

Série. Action, Espagne, 2020. Avec Daniel Grao, Carolina Lapausa, Melanie Olivares. 1 saison, 11 épisodes.

En une phrase. Antonio Santos se fait emprisonner dans une prison colombienne, persuadé d’y trouver le ravisseur de sa fille.

L’avis express. Cette série espagnole très efficace n’est pas sans rappeler Prison Break et son déluge de rebondissements.

5. Sentinelle

Film de Julien Leclercq. Action, France, 2021. Avec Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Antonia Malinova. 80 minutes.

En une phrase. Une militaire d’élite prend les armes à l’heure de pourchasser le violeur de sa sœur.

L’avis express. Après La terre et le sang, Julien Leclercq livre un nouveau film brutal, exclusivement centré sur l’action.

6. Sky Rojo

Série. Criminelle, Espagne, 2021. Avec Lali Espósito, Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez. 1 saison, 8 épisodes.

En une phrase. Trois prostituées s’échappent avec fracas du club où elles sont exploitées par des malfrats.

L’avis express. C’est le récit stylisé d’une double vengeance haute en couleurs, celle de prostituées, celle des gangsters.

7. La bête

Film de Ludivico Di Martino. Action, Italie, 2020. Avec Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Monica Piseddu. 97 minutes.

En une phrase. Un vétéran des forces spéciales se lance dans une expédition punitive pour libérer sa petite fille kidnappée.

L’avis express. Ce Taken italien ne fait pas dans la dentelle. Sans pitié et sans nuance, le héros grogne, frappe et tire.

8. Le goût de la haine

Film de Jan Komasa. Drame, Pologne, 2020. Avec Maciej Musialowski, Vanessa Aleksander, Agata Kulesza. 135 minutes.

En une phrase. Dédaigné par sa famille, Tomasz se venge des siens par l’intermédiaire d’une agence qui déverse rumeurs et haine sur les réseaux sociaux.

L’avis express. Le réalisateur polonais évoque avec un réalisme effrayant les dérives des réseaux sociaux et le harcèlement en ligne.

9. Les justicières

Série. Thriller, Royaume-Uni, 2020. Avec Kim Adis, Mia McKenna-Bruce, Bethany Antonia. 1 saison, 10 épisodes.

En une phrase. Quatre lycéennes dénoncent secrètement le harcèlement entre étudiants mais leurs actes de vengeance se retournent contre elles.

L’avis express. Avec ses épisodes de moins de 30 minutes, cette série impose un rythme soutenu et haletant.

10. Qui a tué Sara?

Série. Criminelle, Mexique, 2021. Avec Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán. 1 saison, 8 épisodes.

En une phrase. Enfermé 18 ans à tort, Alex sort de prison, déterminé à retrouver le meurtrier de sa sœur.

L’avis express. Entre deux scènes d’action musclées, la série sème de nouveaux indices et brouille les pistes. La saison 2 arrive le 19 mai 2021.