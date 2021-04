Constanty, Boisteau, Mourier, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 29 avril

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, le Monaco louche, une bouche cousue et une petite nouvelle. Entre autres moments de bonheur. Bonnes lectures.

1 Monaco – Luxe, crime et corruption

Soleil - Le résumé de l’éditeur

À travers les affaires Pastor et Rybolovlev, «Monaco – Luxe, crime et corruption» lève le voile sur l’envers du décor de la principauté.

Hélène Constanty, journaliste d’investigation et autrice, et Thierry Chavant, auteur de BD («Sarkozy-Kadhafi»), proposent une enquête en immersion, digne d’un polar dans la principauté de Monaco.

À travers de ténébreuses affaires, ce récit révèle les fondements d’un paradis fiscal au cœur de l’Europe. Captivant.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SALE

L’arrière-cuisine de la petite Principauté s’avère particulièrement sale quand on y met le nez.

Difficile de ne pas être scandalisé par les passe-droits qui profitent, au cœur de l’Europe, à ses richissimes habitants. Lesquels n’hésitent pas, eux non plus, à se salir les mains pour gagner toujours plus. Et payer toujours moins d’impôts.

Un livre à lire pour qui veut ouvrir les yeux.

Soleil (Noctambule) Constanty/Chavant, 100 p., 17.95€.

2 Hématite (T.1)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Dans un monde de démons, Hématite est une petite vampire sombre et un peu rebelle. Descendante de l’illustre famille des Blackwood elle est, au grand dam de ses parents, en conflit avec sa condition de vampire, préférant au sang chaud des soupes de légumes! Et plutôt que d’être scolarisée à l’Académie Diaemus avec ses congénères, elle a opté pour l’expérience de la mixité à la Wolven school.

Mais bon, être différent et avoir du tempérament n’aide pas toujours à se faire des amis… Heureusement il y a Drunela, la poésie… Et Émile! Un jeune humain passionné par les sciences occultes dont Hématite est secrètement amoureuse.

Malheureusement, faire le pont entre les mondes n’est pas des plus facile…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INTRODUCTION

Harry Potter rencontre les (jeunes) monstres de la Hammer dans cette histoire d’amour impossible signée Maderna/Piatti. Une vampire aime un humain et n’arrivera pas à ses fins. Mais n’y a-t-il pas une vie après la mort?

Un tome d’introduction un peu trop introductif.

Dargaud «Sérénade», Maderna/Piatti, 72 p., 14,50€.

3 Le moine mort (T.1)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Stolin est un jeune homme de 16 ans placé dans le monastère de Nariamar par des parents incapables de le prendre en charge. Dans ce lieu clos où le silence est sacré, les moines confirmés ont la bouche cousue et passent leur temps à recopier des livres contenant les saintes écritures. Stolin supporte douloureusement ces contraintes…

Aussi, lorsqu’il découvre le livre profane d’Ernao Piranesi, il ne peut s’empêcher de le subtiliser pour le lire à voix basse dans sa cellule. Les mémoires du vieux moine commencent 50 ans plus tôt. À l’époque où le baron Ytrium, vainqueur d’une bataille sanglante contre des hérétiques, décide d’enfermer les survivants dans les geôles du monastère où Ernao est intendant.

L’un des prisonniers va alors se retrouver au centre d’un débat dont les proportions ne cesseront de s’amplifier. Pour certains, il se nomme Ciimon Bracchio et n’est qu’un simple d’esprit, arrêté par erreur lors de la débâcle. Pour les autres, il s’agit du redoutable Darst Vostri, meneur charismatique et dément d’un groupe d’intégristes semant partout l’hérésie depuis des dizaines d’années.

Lequel de ces deux partis obtiendra justice? Et qui se cache derrière cet étrange personnage inspirant les sentiments les plus contradictoires?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PAÏEN

Dans un monde imaginaire, un novice dont les lèvres seront bientôt cousues découvre un livre relatant une bataille mythique et une grande injustice.

Une saga qui démarre fort, avec la religion en toile de fond. Et pour cible?

Glénat «Le manuscrit condamné», Morvan/Scietronc, 48 p., 12,90€.

4 Trolls de Troy (T.25)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Victime d’une machination, le vénérable Rysta Fukatou a bu un philtre qui le rend éperdument amoureux de Puitepée et réciproquement. Il emmène sa belle velue à Eckmül, où la meilleure société de la ville se met vite à l’heure trolle.

Nait alors une mode surprenante où il est de bon ton de ne pas se laver et de manger de la viande crue.

Mais Tetram est bien décidé à reconquérir le cœur de sa belle.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (ROUE) LIBRE

Vaudeville en pays troll: manipulé par un sortilège qui veut leur perte, la trolle Waha va épouser le grand sage Fuquatou. En temps normal, elle en aurait fait un en-cas.

Arleston part en roue libre, Mourier joue toujours impeccablement de son trait comique spectaculaire.

Soleil «On ne badine pas avec les mouches», Mourier/Arleston, 46 p., 14,50€.

5 Jylland (T.1)

Anspach - Le résumé de l’éditeur

Le chef Viking Sten rentre dans son royaume avec son équipage après une campagne de pillages de plusieurs mois.

La situation a changé dans son pays natal. Son père mourant, le Roi Magnulv, a décidé de convertir son peuple au christianisme. Il souhaite que tous les royaumes de Jylland soient pacifiés. La vieille culture Viking doit être définitivement révolue. Plus de pillages et de combats… Rodor le frère de Sten, succède à son père. Il souhaite maintenir cette politique pacifique. Sten n’est pas autorisé à conserver ses trésors conquis.

Révolté, il cherche à détruire cette nouvelle politique.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PUISSANT

De retour de pillages, Sten retrouve son père, le bon roi Magnulv, mourant et converti au christianisme, reniant la tradition guerrière des dieux vikings. Mais comment tuer une idée, occire une religion?

Un récit puissant, bien mené.

Anspach «Magnulv le Bon», De Roover/Klosin, 46 p., 14€.

6 Tanguy et Laverdure (Int. 10)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

L’intégrale 10 de «Tanguy et Laverdure» réunit les deux dernières histoires scénarisées par le créateur Jean-Michel Charlier: «L’Espion venu du ciel», dessin de Patrice Serres, et surtout le mythique, et jusqu’à présent introuvable, «Survol Interdit», dessiné par Al Coutelis, qui n’avait pas été réédité depuis sa sortie en 1988.

Un diptyque mythique enfin réuni qui clôt en beauté cette intégrale devenue une référence, toujours agrémentée d’un dossier de Patrick Gaumer et Gilles Ratier.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PLANANT

Les intégrales qui vont jusqu’au bout, ça ne court pas les rues.

Dargaud boucle son défi aérien avec les chevaliers du ciel (première série) dans cet ultime tome qui fait la part belle au dessin de Serres et du remarquable Coutelis. Haut vol.

Dargaud Charlier/Coutelis/Serres, 144 p., 19,99€.

7 Partir un jour

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Partir un jour, sans retour… Telle est la décision de notre héros à lunettes, qui en a assez de son travail sans joie. Car ce qu’il désire au fond, lui, c’est écrire, mais pas n’importe quoi: «une Bible incandescente, un brûlot sans concession appelé à redéfinir les contours, non seulement de la littérature, mais de la pensée même!»

Mais la pente des lettres est rude, et les ennuis guettent: l’achat inopiné d’un bonsaï et d’huiles essentielles n’empêche ni le départ de l’être aimée ni les relations compliquées avec la psychanalyse. Et puis il y a ces lieux inhospitaliers que notre personnage traverse en rêve, incarnation des échecs passés et des angoisses présentes…

Sortira-t-il de l’ornière? Réussira-t-il à passer la crise de la quarantaine tout en écrivant le Magnum opus que le XXIe siècle attend?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): (EN) CRISE

Manu Boisteau raconte sa crise de la quarantaine, avec autodérision et lucidité.

Entre séances chez le psy, soins du bonsaï et cauchemars gluants, le récit léger mais profond d’un changement de vie salvateur.

Casterman Boisteau, 128 p., 21€.

8 Une histoire de voleurs et de trolls (T.1)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Le monde dérivant est une terre cachée, peuplée de créatures fabuleuses. Mais les temps y sont troublés depuis que Mère Knosser et son armée de Trolls sont animés d’une fièvre conquérante. Elle engage d’ailleurs Delric Twotter, un elfe voleur, pour dérober un artefact aux pacifiques Domovois.

Or les plans de Delric sont chamboulés lorsqu’il tombe sur Ysabeau, une humaine manipulée par une sorcière. Ce duo improbable doit alors faire face à un danger qui menace non seulement le monde dérivant, mais aussi celui des Humains.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SURPRENANT

Une armée de trolls menée par la hideuse Mère Knosser, des elfes voleurs ou résistants, une humaine ébranlée par ses souvenirs et manipulée par une sorcière.

Un monde archi-exploré, qui parvient encore à nous surprendre.

Drakoo «Le monde dérivant», Broeders, 56 p., 14,90€.

9 Olive (T.2)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Un jour dans le monde onirique qu’Olive s’est créé au fil des années débarque Lenny, un spationaute blessé et malade. Que fait donc cet homme dans son espace réservé où personne n’est jamais invité?

Olive est encore plus perturbée quand elle se rend compte que Lenny existe vraiment dans la vie réelle et que la capsule qui le ramenait d’une mission spatiale s’est écrasée quelque part sur terre. Mais personne ne sait où précisément.

Avec l’aide de Charlie, sa nouvelle compagne d’internat très extravertie, Olive va devoir se faire violence pour sortir de sa zone de confort et partir à l’aventure pour tenter de sauver la vie de Lenny…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SUBLIME

Olive, c’est une héroïne singulière, renfermée sur sa bulle. Et si l’imaginaire de ses songes (où l’on trouve des canards géants et des mammouths) était relié au monde réel?

À la recherche d’un spationaute perdu, Olive grandit et s’affirme. Sublime.

Dupuis «Allô la Terre?», Cazot/Mazel, 56 p., 12,50€.

10 Elles (T.1)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Elle, c’est une fille un peu comme tout le monde mais pas tout à fait comme les autres.

Jeune fille pétillante et équilibrée, c’est tout naturellement qu’elle est intégrée dans une joyeuse bande d’amis dès son arrivée au collège Mercury.

Mais se doutent-ils qu’Elle n’est pas seule? Elle serait même plutôt cinq…

Cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours amicales.

Qui est Elle, réellement?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): IMPATIENCE

Le premier tome plante le décor des aventures d’Elle, une gamine aux personnalités multiples (et colorées).

Espionne, super-héroïne ou simple bonne copine? On attend la suite avec un brin d’impatience.

Le Lombard «La nouvelle(s)», Kid Toussaint/Stokart Aveline, 96 p., 12,45€.

11 Marshall Bass (T.6)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Lorsque Bass arrive à la Hacienda où Don Vega a recueilli sa famille, il réalise que le sauvage gang de Los Bobos occupe les lieux. Leur chef, Joaquin, le frère de Don Vega, convoite même l’une des filles de Bass.

Alors que la cérémonie de mariage se profile, pas moyen de prédire qui sortira vivant de la bataille qui se prépare entre les bandits et la famille de Bass.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ATTACHANT

River Bass, premier shérif noir de l’Ouest américain… et vagabond notoire, doit cette fois sauver femme et enfants des dérives «communistes» d’une hacienda.

Le dessin reste assez étrange, mais la série étrangement attachante aussi.