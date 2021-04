Première à Bruxelles: parking vélo sécurisé chez BePark

Première à Bruxelles: un partenariat public-privé pour des parkings vélo sécurisés. Au total, près de 70 places ont été inaugurées. 220 emplacements sont identifiés dans 14 parkings. La Région y travaille avec BePark.

Les quatre premiers parkings sécurisés pour vélos installés dans des parkings hors voirie gérés par BePark ont été inaugurés mercredi, en région bruxelloise.

Ce sont ainsi 10 arceaux de 20 places qui ont vu le jour rue Malibran à Ixelles, 7 arceaux de 14 places rue de Henin sur la même commune, 10 arceaux de 20 places rue de Linthout à Etterbeek et 7 arceaux pour 14 places chaussée de Louvain à Schaerbeek. Au total, plus 220 places ont été identifiées dans 14 parkings bruxellois hors voirie gérés par BePark, et en vue d’un déploiement plus large de cette initiative.

Il s’agit d’un partenariat public-privé entre la plateforme digitale de parkings Bepark, et Cycloparking, la branche stationnement vélo de l’agence régionale bruxelloise du stationnement parking.brussels.

Au même titre qu’une voiture

Ces deux acteurs s’engagent ainsi dans une nouvelle philosophie, en redéfinissant l’utilisation des parkings privés hors voirie comme des espaces où des riverains peuvent stationner un vélo en toute sécurité, au même titre qu’une voiture. L’utilisateur pourra ouvrir la porte du parking grâce à son smartphone. Les cyclistes intéressés peuvent souscrire un abonnement de 60 euros par an pour les vélos classiques et 120 euros par an pour les vélos cargo via les sites web de Cycloparking ou de BePark. Le CEO de BePark Julien Vandeleene relève que cette proposition qui participe à avancer dans la transition vers une mobilité douce n’encombre pas l’espace urbain.

Ces inaugurations s’inscrivent dans le cadre du Masterplan vélo de Bruxelles Mobilité. «De nombreux Bruxellois n’ont pas de garage pour ranger leur vélo», remarque la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt. «Nous devons activer tous les leviers pour offrir des stationnements vélo sécurisés aux Bruxelloises et aux Bruxellois le plus rapidement possible».

Le directeur général de parking.brussels Éric Dubois souligne que cette solution innovante vient compléter «les boxes à vélos installés dans les rues de Bruxelles, les accords conclus avec des particuliers qui mettent à notre disposition des espaces inutilisés ou les grands parkings pour vélos comme ceux des stations Bourse et De Brouckère […] et d’autres solutions restant à imaginer».