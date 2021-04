Kompany: «On a peut-être été sous-estimé, mais ce ne sera plus le cas»

Vincent Kompany, conscient de la domination du FC Bruges sur le championnat, a fait de la deuxième place l’objectif. Son bilan en phase régulière contre les concurrents (15 sur 18) peut être un atout. Il pense plutôt que son équipe sera attendue.

Dimanche, Anderlecht débutera les Champions play-off, avec un objectif en tête: la deuxième place, qui donnera accès aux tours préliminaires de la Ligue des champions. Wouter Vandenhaute, le président anderlechtois, avait expliqué que débuter contre le FC Bruges, ce dimanche (18h30), était la meilleure chose, «car on n’aura rien à perdre». Vincent Kompany est allé sur ce terrain-là, lui aussi, mettant en avant la supériorité des Blauw en Zwart. «Il faut être réaliste: Bruges domine le présent, est la meilleure équipe. Nous, on doit être humble tout en étant ambitieux, pour poursuivre notre progression.»

Avec un bilan de 15 sur 18 contre les concurrents directs en phase régulière, Anderlecht pourrait toutefois avoir un avantage, au moins psychologique. «On a peut-être pris la concurrence par surprise, quand on était dos au mur, estime Kompany. On a peut-être été sous-estimé, à un certain moment. Ce ne sera plus le cas.»

L’entraîneur est également revenu sur le transfert de Lior Refaelov, pour la saison prochaine, mais annoncé lundi. «Je préfère toujours jouer contre les meilleurs, donc j’aimerais que Refaelov joue avec l’Antwerp (ndlr: mais dans quel état d’esprit serait le médian?).» Au sujet de la réaction du club anversois, qui a parlé d’une atteinte à la déontologie, Kompany a glissé: «J’ai un souci quand on utilise le mot déontologie dans le monde du football. On a fait cela pour être clair, et se concentrer sur la suite.» Et semer un peu plus la pagaille à l’Antwerp, aussi…

Victime d’un coup direct au tendon d’Achille, Majeed Ashimeru poursuit les soins et reste incertain pour le déplacement en Venise du Nord. «On verra s’il peut être rétabli. Si ce n’est pas pour ce match, ce sera pour le suivant.»