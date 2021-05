QUIZ | Permis ou interdit? Faites le test et évaluez votre connaissance des mesures d’assouplissement en vigueur

Ce samedi 1er mai, un certain nombre de mesures évoluent en matière de gestion de la crise sanitaire que traverse, notamment, la Belgique. Or, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver: que cela soit en vue de freiner la propagation du coronavirus ou de desserrer quelque peu l’étau dans lequel se trouve prisonnière la population, quelles sont les choses qui sont désormais permises et celles qui demeurent interdites? Faites notre quiz et évaluez votre connaissance des mesures d’assouplissement dévoilées ces dernières semaines par le Comité de concertation.

Depuis fin avril, la Belgique prépare tout doucement son déconfinement. Après une première salve de mesures octroyées à certains secteurs en date du 26 avril dernier, de nouvelles mesures destinées à assouplir quelque peu les mesures sanitaires sont entrées en vigueur ce samedi 1er mai. D’autres ont par ailleurs été programmées pour le 8 mai. Et d’autres encore pour l’été.

Dans ce micmac des mesures prises pour freiner la propagation de l’épidémie mais permettre aux Belges de goûter aux prémices d’un retour à la normale, il est parfois difficile de s’y retrouver!

Un barbecue à la maison?

Puis-je faire un barbecue chez moi? Puis-je inviter mes deux parents en même temps sous mon toit? Puis-je prendre part à un match de foot entre potes ou à la réunion de mon syndicat de copropriété?

Participez à notre quiz ci-dessous et évaluez votre connaissance des mesures en vigueur!

QUESTION 1/10 - Puis-je désormais me rendre dans un salon de tatouage ?

QUESTION 2/10 - Combien de personnes puis-je inviter chez moi pour un barbecue dans le jardin?

QUESTION 3/10 - Puis-je me rendre dans ma seconde résidence qui est située à l'étranger?

QUESTION 4/10 - Puis-je me rendre sur une terrasse de café et consommer de l'alcool?

QUESTION 5/10 - Puis-je faire du camping en Belgique?

QUESTION 6/10 - Puis-je me rendre à la réunion du syndicat de copropriété, réunissant les copropriétaires de mon immeuble?

QUESTION 7/10 - Puis-je particper à un match de football en extérieur avec des amis ou des collègues de bureau?

QUESTION 8/10 - Puis-je me rendre sur une brocante si celle-ci est organisée en extérieur?

QUESTION 9/10 - Puis-je accueillir mes parents/enfants à la maison pour un repas d'anniversaire?

QUESTION 10/10 - Je pars le temps d'un week-end à l'étranger, saluer un membre de ma famille. Que dois-je faire à mon retour en Belgique?