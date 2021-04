Hausse du stress, de l’anxiété et de la dépression chez les 3-25 ans

Un an après son lancement, le site Home Stress Home, mis au point par des chercheurs/chercheuses de la Faculté de Psychologie & des Sciences de l’Education et de la Faculté de Médecine & Pharmacie de l’UMONS (membres de l’Institut de Recherche Santé), confirme l’augmentation du stress, de l’anxiété voire de la dépression chez les 3-25 ans.

Mis en ligne le 14 mai 2020, le site (https://www.home-stress-home.com/) a pu collecter de nombreuses données. Au total, 278 jeunes enfants, 163 enfants, 442 adolescents et 1.053 jeunes adultes ont témoigné. Il repose sur un dispositif organisé en deux étapes: l’évaluation du niveau de stress par un questionnaire spécifique et, ensuite, la proposition d’un programme adapté.

On y apprend qu’entre mai 2020 et fin août 2020, 31,5% des ados répondants montraient des symptômes d’anxiété tandis que 37.8% montraient des symptômes de dépression.

Chez les jeunes adultes, ils étaient 38.5% à montrer un stress important, 40.38% à avoir des symptômes d’anxiété et 38.7% présentaient des symptômes de dépression.

La situation semblait avoir moins d’impact sur les enfants puisque 12.4% montraient des symptômes d’anxiété et 16.5% des symptômes de dépression.

On remarque dans cette analyse une augmentation nette au fil du temps du nombre de personnes présentant des symptômes d’anxiété et de dépression dans les groupes adolescents et jeunes adultes. En effet, entre septembre et fin décembre, pour les adolescents 47.8% avaient des symptômes d’anxiété et 56.5% de dépression. Et chez les jeunes adultes 47.8% étaient stressés, 52.5% avaient des symptômes anxieux, 59.1% présentaient des symptômes dépressifs, faisant passer le nombre de personnes en souffrance psychologique de 2 à 3 sur 5.

Entre les vagues 2 et 3 (janvier-avril 2021), les symptômes anxieux ont diminué pour les adolescents (43.7% au lieu de 47,8%), alors que les symptômes dépressifs ont, eux, continué d’augmenter (58.9 au lieu de 56.5%), selon l’étude.