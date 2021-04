Le Covid-19 fait exploser le stress chronique auprès des soignants

Le stress chronique dont souffrent les professionnels de l’aide et des soins atteint des sommets avec la crise sanitaire, ressort-il d’une enquête menée par Sciensano et publiée jeudi. Ce stress persistant se répercute sur leur bien-être et pourrait avoir un impact négatif sur les soins apportés, met en garde l’institut de santé publique.

L’enquête «Power to care» de Sciensano et la KU Leuven a été menée en mars 2021 auprès de 2.530 professionnels du secteur des soins de santé ainsi que des aidants proches. Une première édition avait été conduite en décembre 2020. Il en ressort qu’une personne sur cinq envisage de cesser son activité.

La moitié des participants à l’enquête ont confié qu’ils étaient sous pression (51%). Le sentiment de fatigue (59% des participants), celui de ne pas pouvoir se détendre suffisamment (47%), la privation de sommeil (38%) et les troubles de la concentration (28%) sont également présents. Ces symptômes sont la conséquence d’un stress chronique.

Les symptômes physiques sont interpellants aussi: douleurs musculaires et articulaires (36% des participants), maux de tête (29%), problèmes d’estomac (17%).

«La présence alarmante de ces symptômes liés au stress chronique, tant chez les répondants de mars 2021 que chez ceux de décembre 2020, pourrait avoir un impact négatif sur la qualité des soins apportés», souligne Sciensano.

Par ailleurs, une part importante des sondés a fait état de symptômes de stress aigu (hypervigilance, sentiments d’anxiété), même si la situation s’est améliorée depuis décembre, probablement grâce à la vaccination, estime Sciensano.

Le soutien dont bénéficient les soignants reste primordial comme facteur de protection contre le stress. 60% des sondés trouvent du réconfort auprès de leurs proches (partenaire, famille, amis, collègues) et seuls 34% se tournent vers leur supérieur.