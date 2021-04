Il était devenu un véritable phénomène sur le web: «El Risitas» est décédé et emporte dans la tombe son rire légendaire

Son nom ne vous dira sans doute rien, et pourtant: Juan Joya Borja, alias «El Risitas», était devenu voici quelques années «une star des Internets», comme on dit. L’homme, un Sévillan de 65 ans, s’est éteint mercredi soir, emportant dans la tombe ce qui l’a fait connaître dans le monde entier: un fou rire!

Cet Andalou au physique bonhomme et au rire édenté - mais particulièrement communicatif - était devenu ce que dans le jargon du web on appelle un «mème internet»: c’est -à-dire, pour reprendre la définition de cet ouvrage de référence que reste le dictionnaire Larousse, un «concept massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz.»

Rien ne prédestinait pourtant Juan à conquérir ainsi la toile sur le tard. Car si c’est en 2015 que sa bouille fleurit un peu partout sur les réseaux sociaux, l’homme né en 1956 n’avait accédé à la célébrité qu’au début du nouveau millénaire.

L’homme était devenu une figure incontournable du milieu télévisuel sévillan. Alflink999 - Wikipédia Tour à tour commis en cuisine ou ouvrier, ce Sévillan avait pour la première fois été vu à la télévision en l’an 2000, lors de l’émission El Vagamundo, présentée par Jesus Quintero sur Canal 2 Andalucia. À cette époque, c’est son rire inimitable qui marque les esprits andalous, lesquels lui donnent bientôt le surnom qui le poursuivra le reste de sa vie: «El Risita», le fou rire en espagnol (+ revoir la vidéo originale en tête d’article)

Détournements

Mais c’est lors d’une autre émission télévisée de 2007, toujours présentée par Jesus Quintero, que la popularité de Juan Joya Borja sort du seul cadre andalou, voire espagnol. Son fou rire devenu légendaire capté dans Ratones Coloraos, alors qu’il expliquait une mésaventure datant de l’époque où il faisait la plonge dans un resto, fut à maintes reprises détourné sur les réseaux, nombreux étant alors les internautes à sous-titrer la vidéo en prêtant à l’ouvrier devenu acteur-humoriste des propos totalement loufoques.

À L’Avenir aussi, le bonhomme devenu un véritable phénomène du web avait inspiré certains reportages...

Hélas, le média andalou ABCdesevilla a annoncé la triste nouvelle mercredi soir. L’homme, qui avait dû être amputé d’une jambe l’année dernière à la suite de problèmes vasculaires, est décédé à l’hôpital Virgen del Rocio de Séville, après une rechute aussi soudaine que rapide de sa maladie.

