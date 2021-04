Un ancien joueur de Chelsea dézingue Eden Hazard: «Il n’a jamais été très professionnel et est arrivé gros au Real Madrid»

L’Irlandais Damien Duff, 392 matches de Premier League au compteur, n’est pas allé de main morte au sujet du Diable rouge, qui revient à nouveau de blessure.

Eden Hazard, qui s’est doucement remis d’une blessure au psoas, est monté à deux reprises ces derniers jours en Liga et en Ligue des Champions. Le Diable rouge espère bien mettre ses blessures de côté, alors que la fin de saison s’annonce dantesque et que l’Euro approche.

Mais Damien Duff (ex-Chelsea, Blackburn, Newcastle, Fulham), qui a pris sa retraite en 2016, n’a pas manqué de remettre en cause le professionnalisme d’Eden Hazard sur la chaîne irlandaise RTE. «Lorsqu’il est arrivé au Real Madrid pour 160 millions€ en 2019, il est en arrivé en surpoids. Ou gros, si vous préférez, parce qu’il revenait de vacances. Quand tu signes dans un club pareil, tu dois être dans la forme de ta vie. Il n’a jamais été un professionnel au Top comme Messi ou Ronaldo. S’il l’avait été, on le mentionnerait en plus de ces deux noms», rapporte le Daily Mail.

À 30 ans, Eden Hazard peine à retrouver au niveau qu’il avait chez les Blues à cause des blessures successives. Damien Duff (42 ans), aujourd’hui assistant en équipe nationale irlandaise, n’est pas très optimiste sur son futur. «Il compte sur son côté tranchant, sa vitesse de dribble. Mais on sait tous qu’après 30 ans, c’est la descente pour les joueurs.»