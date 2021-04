Anderlecht veut acheter Nmecha et garder Sambi Lokonga

Dans La Dernière Heure, Peter Verbeke, directeur sportif du Sporting d’Anderlecht, a fait le point sur les ambitions du club et sa politique de transferts à l’aube des play-off 1.

Dans un long entretien accordé à La Dernière Heure, Peter Verbeke, directeur sportif, ne se fait pas d’illusions sur le titre en D1A cette saison. «On n’a aucune chance d’être champion. Ce sera très difficile de réaliser un 15 sur 18 contre Bruges, Genk et l’Antwerp. Ne soyons pas arrogants.»

Les Mauves, qui seront européens la saison prochaine, vont donc essayer de terminer le plus haut possible pour déjà poser les bases.

Anderlecht souhaite garder Lukas Nmecha, meilleur buteur de l’équipe cette saison (14 buts). Mais l’Allemand de 22 ans ne sera sans doute plus prêté par Manchester City. «On doit donc l’acheter», résume Peter Verbeke. À quel prix? Sa valeur, selon Transfermarkt, est de 8 millions€. «Vu qu’il n’a plus qu’un an de contrat, sa valeur sera peut-être inférieure.»

Si Nmecha reste, ce qui dépendra du budget transferts mis à disposition de Peter Verbeke, la piste Mbokani (Antwerp) sera définitivement mise au placard.

«Si Sambi part, ce ne sera pas un prix à la Doku»

Autre dossier chaud du mercato: le départ ou non de Sambi Lokonga, capitaine. Le jeune Diable rouge a un contrat jusqu’en 2023 et est régulièrement cité à l’étranger. Peter Verbeke ne ferme aucune porte. «S’il y a un projet qui l’intéresse et qu’une somme de transfert intéressante est proposée, on ne le bloquera pas. Son prix? On ne va pas le dévoiler. Ce n’est pas un montant à la Doku, mais quand même un gros montant. Pour l’équilibre du noyau, on aimerait toutefois le garder. Vu qu’on joue l’Europe, il pourrait être tenté de rester.»

Le club doit encore lever quelques options. Ashimeru et Mukairu l’ont convaincu, mais «Diaby et Bruun Larsen ont trop peu apporté». Le dossier Miazga, prêté sans option d’achat par Chelsea, doit aussi être abordé: «Ce n’est jamais facile de négocier avec Chelsea.»