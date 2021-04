Joe Biden ne cherche pas le conflit avec la Chine ni d’escalade avec la Russie

Le président américain Joe Biden a assuré mercredi ne pas «chercher le conflit avec la Chine» mais être «prêt à défendre les intérêts américains dans tous les domaines».

«Dans mes discussions avec le président Xi (Jinping), je lui ai dit que nous étions favorables à la compétition» mais que «nous nous battrons contre les pratiques commerciales injustes», «maintiendrons une présence militaire forte dans la région indo-pacifique» et «ne renoncerons pas à défendre les droits humains», a-t-il déclaré lors d’une allocution au Congrès.

Au sujet de la Russie, le président américain a souligné mercredi face au même cénacle par la suite qu’il ne cherchait pas «l’escalade» avec la Russie, tout en insistant sur le fait que Moscou devrait répondre de ses actes.

«J’ai dit clairement au président Poutine que si nous ne cherchons pas l’escalade, leurs actes auront des conséquences», a-t-il déclaré. «J’ai répondu de manière directe et proportionnée à l’interférence de la Russie dans nos élections et aux cyber-attaques visant notre gouvernement et nos entreprises», a-t-il poursuivi. «Mais nous pouvons aussi coopérer lorsque c’est dans notre intérêt mutuel», a-t-il ajouté.