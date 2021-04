Le stress accumulé transformé en dépression chez certains patients

Près de trois personnes sur dix se trouvent aujourd’hui en dépression modérée à sévère, selon le dernier baromètre sur la santé mentale de la mutualité socialiste Solidaris, cité dans La Libre Belgique. Les femmes sont davantage touchées.

En mars, Solidaris a sondé la perception de ses affiliés sur leur intérêt et plaisir à faire ou non des choses; à dormir trop ou à ne pas trouver le sommeil, entre autres.

Près de trois affiliés sur dix se trouvent en dépression modérée à sévère; un dépressif sur deux fait partie du groupe social avec les revenus les plus modestes. Les femmes (60% du total) sont surreprésentées; un tiers (34%) d’entre elles sont en dépression modérée à sévère, contre moins d’un quart (23%) des hommes.

Le fait d’avoir des enfants augmente le niveau de dépression: les parents solos (36%) et les familles avec enfants (35%) écopent, là où les isolés (26%) et, surtout, les couples sans enfants (23% de dépression modérée à sévère et 54% sans aucun signe dépressif) s’en tirent nettement mieux.

Soixante pour cent des personnes en incapacité de travail sont touchées par la dépression.

Au moment de l’enquête, en mars 2021, 43% des affiliés à Solidaris vivaient une tension légère et 29% un stress élevé. Les femmes sont ici aussi plus nombreuses (63%) et davantage soumises à un stress élevé (37% d’entre elles) que les hommes (21%).

Les résultats corrélés font apparaître que deux tiers des personnes en stress élevé sont aujourd’hui en dépression modérée à sévère. Et vice versa.