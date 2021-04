VIDÉO | Horeca: «On était prêt à rouvrir le 1er mai... L’autopompe? On nous l’a dit clairement»

Aux «Tuileries», à Esneux (province de Liège), tout était prêt pour rouvrir dès ce samedi 1er mai et les clients répondaient présents également, malgré l’interdiction… Avant que le collectif Wallonie Horeca ne décide de faire marche arrière. Le 8 mai sera-t-il vraiment le grand jour tant attendu?

Devant «Les Tuileries By Tom», sur une terrasse qui n’en peut plus d’attendre ses clients, Elsa Mariën et son fils Thomas Moussebois gardent le sourire. Et pourtant, ils n’ont pas vraiment envie de rire depuis que le collectif « Wallonie Horeca » a décidé de faire volte-face. Alors que ce collectif avait annoncé, en protestation contre les mesures sanitaires, vouloir rouvrir leurs terrasses dès le 1er mai, alors que le comité de concertation a décidé d’autoriser cette réouverture seulement une semaine plus tard, le samedi 8 mai.

On n’est plus à une semaine près? C’est une semaine de plus, une semaine qui s’ajoute à une attente déjà interminable… Une goutte d’eau qui ne fait pas encore déborder le vase, mais il ne faudrait pas qu’une marche arrière soit orchestrée le 8 mai… «Même le roi ne nous empêchera pas d’ouvrir ce jour-là», sourit la sympathique Elsa (57 ans).