Armand Marchant: «Tout va bien, ne vous en faites pas pour moi» (photos & vidéos)

En délicatesse avec son genou, Armand Marchant a profité de son sacre au Mérite sportif verviétois pour rassurer.

Petite frayeur, ce mardi, à l’Hôtel de ville de Verviers, où le lauréat du Mérite sportif verviétois (Challenge Jean Voisin) s’est présenté avec… une attelle à la jambe droite.

«Je vous rassure, tout va bien, ne vous en faites pas», dixit le Thimistérien de 23 ans Armand Marchant.

«Ce n’est pas la jambe qui avait été touchée lors de ma grave blessure (2017), mais l’autre. J’ai un petit souci de genou (un petit bout d’os qui me gênait) qu’on règle maintenant en cette période plus creuse. Dans deux voire trois semaines, tout sera rentré dans l’ordre. C’est juste un petit réglage pour l’hiver prochain», assure celui qui a décroché le prix du Mérite Sportif Verviétois.

Ouf, rien de bien grave! DLIZ Choisi par le jury du Mérite sportif verviétois depuis le mois de… novembre (!), Armand Marchant, mis à l’honneur pour sa belle saison 2019-2020, n’était évidemment pas disponible plus tôt.

L’hiver étant sa haute saison, forcément.

En 2020, Marchant a marqué des points en Coupe du monde lors de quatre des neuf slaloms de la saison. Et cette année, après une 8e place en Coupe d’Europe à Val di Fassa, le sportif originaire de Thimister a pris part à tous les slaloms de Coupe du monde.

«Ça me fait très plaisir d’être mis à l’honneur par Verviers, qui plus est lorsque l’on sait à quel point il y a de bons sportifs dans la région.»

Pour rappel, Verviers ne se limite pas à ses communes à l’heure d’élire son Mérite sportif.

L’idée est de scanner tout l’arrondissement, à l’exception des communes germanophones.

Le Thimistérien Armand Marchant s’est rapidement imposé comme une évidence.

Armand Marchant lauréat du Challenge Jean Voisin, au centre. À droite, Mimoun Abdoul Wahab («Jeunesse») et à gauche, Adolphe Gaillard («Vie Sportive») sacrés eux aussi. - Eda DLIZ

«Ici, j’ai vécu un début de saison un peu compliqué, avec des soucis matériels et physiques. Puis petit à petit, tout allait mieux. On a amélioré les réglages et on a corrigé ce qu’il fallait, même si je n’ai pas signé les résultats que je voulais, malgré cette 10e place au championnat du monde. Mais j’ai grandi et beaucoup appris cette saison», détaille Armand Marchant.

Focus sur les J.O. d’hiver

Et le skieur de 23 ans d’évoquer son prochain grand rendez-vous, dans un peu moins d’un an: les Jeux olympiques d’hiver 2022 à Pékin, en Chine.

Armand Marchant succède à l’équipe dames du basket de Pepinster (ici M. Dosseray) DLIZ

«Si tout va bien et si je suis épargné par les blessures, il y a des fortes chances que je puisse participer aux J.O. Je ne peux pas dire que c’est sûr, mais c’est en très bonne voie, vraiment.»

Ce sera, à nouveau, l’occasion de mettre en avant ce talent régional. Mais pas question de remporter une deuxième fois le Mérite sportif verviétois, puisque le règlement du Challenge Jean Voisin est clair: on ne peut remporter le trophée verviétois qu’une seule fois.

Armand Marchant félicité par les représentants verviétois, ce mardi. DLIZ