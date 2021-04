Un concert-test à Spa devant 220 personnes: la ministre donne son feu vert

Le premier «événement test» corona de Fédération Wallonie-Bruxelles a été approuvé, communique mercredi la ministre francophone de la Culture Bénédicte Linard. Le concert du 7 mai au petit théâtre de Spa, avec le groupe Ykons sur scène, est donc confirmé. De tels «événements tests», dont le principe a reçu le feu vert du Comité de concertation le 14 avril, ont déjà eu lieu à Bruxelles (au KVS) et à Anvers cette semaine.

Parallèlement, les détails pratiques ont été établis pour le concert de Spa, et la société chargée d’«accompagner scientifiquement» le projet a été choisie: il s’agit de DNAlytics, start-up basée à Louvain-la-Neuve qui a déjà travaillé sur les chiffres de la pandémie de Covid-19, annonce la ministre Linard.

Concrètement, 220 personnes pourront assister au concert, dans une salle de 440 places, avec masque obligatoire et distance entre chaque «bulle». Plusieurs centaines de personnes se sont déjà manifestées pour venir applaudir le groupe. Il y aura donc une «sélection aléatoire». Des personnes seront aussi sélectionnées pour former un «groupe contrôle», sans accès au concert mais qui bénéficiera de chèques-cadeaux (pour des événements ultérieurs). Le but reste d’aboutir à une analyse utile des risques de contamination au coronavirus dans un tel cadre.

Ceux qui seront parmi le public le 7 mai auront 3 tests à subir: un «test rapide préventif», puis un test le jour du concert et un autre 7 jours plus tard. L’université de Liège est associée à DNAlytics pour le volet «dépistage».