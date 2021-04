Les états d’âme de Damso

Couchant ses états d’âme sur un album percutant, Damso boucle l’aventure QALF et conforte sa position d’empereur du stream.

Après un rendez-vous privilégié avec ses fans sur Instagram, Damso a sorti cette nuit QALF Infinity, la suite et fin de QALF sorti en septembre 2020. Pensé comme un double album, on y retrouve dix titres (et Youvoi, un titre supplémentaire) portant chacun une lettre de l’alphabet grec; une démarche entamée par le rappeur bruxellois en 2017, il y a quatre ans jour pour jour, dans l’album Ipséité.

Artiste le plus streamé en Belgique l’année dernière mais également dans le monde puisque le jour de sa sortie, QALF a comptabilisé presque 14 millions de streams en seulement 24h… Toujours rare dans les médias, Damso n’accordera pas beaucoup d’interview mais a partagé son travail avec la presse quelques jours avant la sortie de l’album, uniquement en streaming.

On en retient des textes toujours percutants, sans détours et une musicalité de plus en plus travaillée, invitant sur certains morceaux, piano et sax à se frotter aux rythmes saccadés, lourds et âpres, marque de fabrique de ses mélodies.

D’emblée, avec OG et ce chœur féminin, on sent que l’artiste va nous raconter quelque chose. Il n’est pas là pour faire genre (pas son style) mais bien pour nous confier ses états d’âme. Racisme, fric, flics, business, relations toxiques, solitude… C’est un Damso plus intime qui s’offre à ses fans et tant pis pour ceux que la vulgarité étouffe.

Sur Passion, le rappeur se moque ouvertement des non-initiés, ceux qui ne comprennent pas ce qu’il raconte et s’adresse directement à eux en ralentissant son flow. «La célébrité est une prison de luxe, plus j’avance dans mon rang social plus je recule dans ma vie sociale. C’est tout ce que je détestais…»

QALF Infinity va assurément exploser les compteurs des plateformes de streaming et lustrer un peu plus le trône en or sur lequel Damso est assis depuis cinq ans. Et lui permettre d’atteindre son but, comme il le confiait à nos confrères de France Inter hier matin: monter un studio dans un camping-car et parcourir le monde en vivant sa passion sans limite.

«QALF Infinity», disponible sur toutes les plateformes.