Mons: le projet de géothermie près d’Ambroise Paré stoppé

L’intercommunale IDEA a décidé de stopper le projet de forage d’un doublet géothermique à Mons. Les freins juridiques et techniques ne permettront pas de respecter les délais imposés par la programmation Feder 2014-2020.

L’hôpital Ambroise Paré à Mons ne sera pas chauffé grâce à la géothermie. L’intercommunale de développement économique IDEA, avec l’appui scientifique de l’UMons, portait un projet qui visait à implanter un réseau de chaleur au sein du quartier de l’hôpital, dans le Parc des Ursulines à Mons.

RELIRE | L’hôpital Ambroise Paré bientôt chauffé à la géothermie ?

L’objectif était d’alimenter ce dernier ainsi que d’autres institutions au départ d’eau chaude à 70° puisée dans la nappe phréatique, à 2500 mètres de profondeur. Eau qui aurait ensuite été réinjectée.

Le projet avait été retenu dans le cadre de la programmation Feder 2014-2020 et se devait d’être terminé d’ici juin 2023 afin de respecter les impositions européennes en la matière. Il avait obtenu un permis en décembre 2020. Mais depuis, il patinait.

«Dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux projet, de nombreux freins ont été rencontrés portant à la fois sur des questions juridiques complexes relatives notamment à la question des aides d’État ou bien encore à une prolongation des délais de livraison des tubages en acier suite à la crise sanitaire», indique l’intercommunale dans un communiqué.

Ces différents éléments combinés aux contraintes du calendrier Feder rendent impossible la poursuite du projet tel qu’initialement prévu.

Pas la fin de la géothermie

Pour autant, l’intercommunale ne tire pas un trait sur le développement de la géothermie en Cœur de Hainaut.

«Nous sommes convaincus du potentiel gigantesque de la géothermie à l’échelle du Cœur du Hainaut et du rôle que cette énergie locale, propre et durable peut jouer en matière de défis énergétique et climatique», indique Jacques Gobert, président de l’intercommunale.

«Nous mettrons tout en œuvre pour dégager au cours des prochains mois, en collaboration avec le Cabinet du Ministre wallon de l’énergie, des solutions permettant de définir le déploiement de la géothermie.»

Le projet de géothermie avait soulevé une opposition de la part de riverains. «IDEA sera attentive à la sensibilité citoyenne et aux remarques émises par les riverains quant au déploiement de cette ressource et à une future localisation» souligne encore Jacques Gobert.

«Cette ressource a plus que largement démontré ses pleines potentialités dans des régions telles que le bassin parisien, présentant de nombreuses similitudes en termes de géologie, de température de l’eau, de profondeur, etc. pour nous permettre d’affirmer que nous croyons à cette belle alternative qu’est la géothermie en Cœur du Hainaut.»

Les travaux de forage auraient dû commencer en automne prochain et durer 6 à 9 mois. Il disposait d’un budget de 20 millions€, cofinancé à hauteur de 80% par l’Union européenne et la Wallonie. Comme le projet est abandonné, l’argent européen sera remboursé. Quant aux sommes investies jusqu’à présent, l’IDEA se refuse évidemment à parler de gaspillage.

«Soulignons que l’ensemble des dépenses engagées jusqu’ici seront tout à fait valorisables pour la suite du déploiement de la géothermie à l’échelle du Cœur du Hainaut.» On attend de voir, car pour l’instant, on ne peut parler que de fiasco.