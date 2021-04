Touriste belge retrouvé au Pérou après deux ans de disparition: il était «en état de mendicité»

Deux ans après sa disparition au Pérou, Pascal Maes a été retrouvé. Le touriste belge de 45 ans errait autour du Machu Picchu. On en sait un peu plus sur ce qui lui est arrivé.

Comme nous vous l’annoncions ce mardi soir, un touriste belge disparu depuis deux ans a finalement été retrouvé au Pérou. Pascal Maes (45 ans) avait disparu en mars 2019 près de la citadelle inca du Machu Picchu, site touristique majeur du Pérou, et de la Vallée Sacrée des Incas.

Selon la VRT, sa famille aurait eu un dernier contact avec lui juste avant le déclenchement de la pandémie de coronavirus. Mais depuis, c’était silence radio et ses proches craignaient le pire.

Récemment, le consulat belge avait sollicité l’intervention d’agents spécialisés dans la recherche de personnes disparues. Et après avoir remarqué que sa carte bancaire avait été utilisée dans la ville d’Urubamba, à quelques dizaines de kilomètres du Machu Picchu, la police locale avait distribué des avis de recherche dans la région avec une photo du disparu.

#SSN ((🔴)) #LoÚltimo | GRUPO ESPECIAL DE AGENTES LLEGA DE LIMA A CUSCO PARA REALIZAR LA BUSQUEDA DE CIUDADANO BELGA



? En marzo del 2020 se reportaron movimientos en sus tarjetas de crédito. Por lo que, sospechan que dicho turista esté en esta ciudad o Urubamba. pic.twitter.com/hxSlFiLhBN — SSN PERU (@SsnNoticias) April 6, 2021

Les Affaires étrangères ont confirmé à Het Laatste Nieuws que Pascal Maes avait bel et bien été retrouvé mais n’ont pas voulu donner plus de détails sur son état de santé. Selon les médias locaux, le Belge a été retrouvé près du «Temple de la Lune» le 18 avril dernier, par un compatriote belge visitant la même région. Émacié, le disparu avait l’air désorienté et était «en état de mendicité.»

Selon la VRT, Pascal Maes a déclaré à la police péruvienne qu’il était venu effectuer un trek au Pérou et qu’il errait dans les villes autour de Machu Picchu et d’Urubamba depuis deux ans. Il n’avait ni résidence permanente, ni téléphone portable, ni argent. Il a également confirmé à la police qu’il n’avait pas été victime d’un vol.

L’ambassade de Belgique au Pérou et les autorités locales examinent les possibilités pour le Belge de retourner dans sa famille.