Un horeca, une plaine de jeu, un théâtre de verdure: le futur parc de Forest se dévoile

Le visage du «nouveau» parc de Forest se dévoile un peu plus. Le bac à sable sera remplacé par un théâtre de verdure en forme d’octogone. Un horeca sera logé au chalet. Les jardiniers auront leur maison, les enfants leur plaine de jeu.

Suivre @JulienRENSONNET

On en sait désormais un peu plus sur le visage que prendra le parc de Forest dans les deux prochaines années. Ce 27 avril 2021, une présentation du maître d’ouvrage Beliris en a dévoilé certains détails.

Ainsi, la première restauration en 70 ans du vaste espace vert bruxellois intégrera une plaine de jeu, un octogone de pelouse à degrés et une butte au cheminement facilité par des escaliers. Par ailleurs, le chalet sera rénové pour accueillir un horeca alors que le pavillon des jardiniers, le long de l’avenue Reine Marie-Henriette, sera réhabilité. Les auvents de l’ex-glacier et du bac à sable nord seront restaurés.

Octogone

La physionomie du parc dès 2023. Beliris

Dans le parc, les habitués verront la physionomie de la grande plaine évoluer. Exit le bac à sable: sa superficie sera réengazonnée. S’y implantera un «théâtre de verdure» aux banquettes de pierre en forme d’octogone. La plaine de jeu prendra place au nord-ouest de celui-ci, dans l’actuel bac à sable pourvu d’un auvent. Une dizaine de modules en bois y sont prévus. Elle sera clôturée et pourvue de deux fontaines d’eau potable. À une encablure: un terrain de volley. Au sud, la butte sera stabilisée avec des couvre-sol et deux escaliers l’escaladeront jusqu’à son sommet.

L’octogone et la butte du futur. Beliris

Concernant le chalet, les façades de briques du chalet seront restaurées, de même que sa terrasse périphérique en pierre bleue. Un logement y sera créé à l’étage pour le concierge. Les habitués seront heureux d’apprendre qu’un horeca se logera au rez-de-chaussée. Bonne nouvelle pour les familles: des toilettes y sont prévues avec accès direct depuis le parc.

La maison des jardiniers pour sa part remplacera l’actuel pavillon turquoise du haut du parc. La nouvelle construction aura le gabarit de l’actuelle. Ses façades et murs seront de gabions, ce qui permettra la verdurisation. Elle intégrera une infirmerie, des bureaux et des locaux techniques et des garages.

La maison des jardiniers du futur parc de Forest. Beliris

Béton

Plus généralement, tous les cheminements seront refaits et rendus accessibles aux PMR. Et recouverts soit d’un revêtement semi-perméable dans les chemins à pentes faibles, soit de béton ocre pour les chemins à pentes fortes. Les massifs arbustifs seront restaurés ou remplacés. Bancs, poubelles et autres mobiliers seront restaurés. Une attention particulière sera portée à l’infiltration des eaux de pluie autour de l’octogone et dans le bas du parc, côté rond-point Rochefort. Enfin, un trottoir périphérique sera entièrement recouvert de dalles de 20cm sur 20.

Le permis a été octroyé le 5 juin 2020. Le calendrier prévoit un phasage en deux temps: d’abord les bâtiments de juin 2021 à fin 2022, ensuite le parc de début 2022 à fin 2023. Le montant des travaux annoncé: 5,5 millions d’euros.