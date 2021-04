CARTE | Still Standing for Culture: voici les évènements près de chez vous

La culture prête à vous accueillir dès ce vendredi 30 avril: plus d’une centaine d’évènements vous seront proposés, en dehors d’un cadre légal.

Pour sa 5e action le collectif Still Standing for Culture, rassemblant les travailleurs du secteur, a annoncé la reprise de sa programmation entre le 30 avril et le 8 mai. Plus d’une centaine de lieux culturels ont confirmé leur participation à cette action politique. Découvrez la liste des lieux ainsi que les programmes via notre carte interactive.

Sortir de cette logique destructrice qui sacrifie les activités porteuses de sens, de débat et de lien social

Alors que le domaine de la culture est à l’arrêt depuis plus d’un an, Still Standing for Culture dénonce le silence du Comité de concertation envers la reprise des activités culturelles, associatives et sportives.

À travers cette reprise annoncée, les travailleurs veulent «sortir de cette logique destructrice qui sacrifie les activités porteuses de sens, de débat et de lien social, et les relègue au rang de variables d’ajustement» et alerter sur la précarité et le désespoir qui gagnent la société.

Projections de films, concerts, spectacles seront notamment au programme. Ces activités culturelles se dérouleront dans le respect strict des protocoles sanitaires (port du masque, gel hydroalcoolique, distances et sièges vides entre chaque bulle…), alors qu’un encourageant concert test à Barcelone rassemblant 5.000 personnes vient d’avoir lieu.

Notre carte interactive reprend la liste des activités qui auront lieu à travers toute la Wallonie ainsi qu’à Bruxelles.

