La première course sprint de l’histoire se tiendra à Silverstone

L’organisation du Grand Prix de Grande-Bretagne a annoncé ce mercredi que son rendez-vous, disputé sur le circuit de Silverstone, sera le théâtre de la première «course sprint qualificative» de l’histoire de la Formule 1. Elle est prévue le 17 juillet, la veille du GP.

«Nous sommes incroyablement excités à l’idée que les fans présents à Silverstone puissent assister à la première course sprint en Formule 1», a déclaré Stuart Pringle, directeur général du circuit. «Nous n’avons pas assisté à un tel changement dans ce sport depuis des années et j’apprécie les efforts de la Formule 1 et de la FIA pour améliorer le spectacle […].»

Lundi, la discipline reine du sport automobile a officialisé l’arrivée de «courses sprint» de 100 kilomètres le samedi, lors de trois Grands Prix cette saison. Les trois premiers recevront respectivement 3, 2 et 1 point au championnat du monde.

Cette nouvelle course, dont l’issue déterminera la grille de départ de la course du dimanche, se tiendra le samedi. Elle sera précédée d’une seconde séance d’essais libre d’une heure le matin.

Vendredi, les pilotes bénéficieront d’une première séance d’essais libres d’une heure, avant une séance de qualifications qui déterminera la grille de départ pour les qualifications sprint du samedi.

Les deux autres circuits ne sont pas encore connus. Selon les médias spécialisés, il s’agirait de ceux des GP d’Italie (12/09) et du Brésil (7/11).