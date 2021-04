Division 1: plus de report à cause du Covid-19

La Ligue de basket a revu son protocole pour la fin de la phase classique et les play-off.

Et si le Covid-19 était l’arbitre du championnat? Pas impossible… Comme la Pro League avant elle, la Ligue belge de basket a décidé de revoir son protocole sanitaire jusqu’au terme de la saison.

Ainsi, à partir du 1er mai, les matches ne pourront plus être reportés à cause de l’absence liée au Covid-19 de trois joueurs ou plus. Désormais, s’il y a bel et bien cinq joueurs alignables comme le veut le règlement FIBA, la rencontre aura lieu. Si un club ne joue pas, le match sera perdu mais rapportera tout de même un point, à la différence d’un forfait qui n’en rapporte aucun.

Notons également que le rythme des tests va s’accélérer. Il y aura trois tests par semaine.