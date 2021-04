Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi

Les abattoirs wallons vont devoir changer, les camps militaires n’ont pas assez de pompiers, le retour de Rallye du Condroz fait débat...: voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 28 avril.

1. Le secteur des abattoirs va devoir muter vers plus de proximité

L’étude sur l’état des lieux des abattoirs wallons est terminée. Elle engage le secteur à se réorienter vers des structures de proximité.

2. Il n’y a pas assez de pompiers dans les camps militaires de Marche et d’Arlon

300 hectares militaires ont brûlé près d’Anvers. Les deux casernes de la province sont très attentives à la sécurité, mais manquent de personnel formé.

3. KDB veut mettre l’Europe à ses pieds

En le voyant sortir, la cheville meurtrie, face à Chelsea le 17 avril en demi-finale de la FA Cup, les Parisiens avaient le secret espoir de ne pas devoir se coltiner Kevin De Bruyne pour cette manche aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Manque de bol pour la bande à Neymar et Mbappé: le Diable rouge est déjà de retour.

4. Le Rallye du Condroz passera à Marchin

Les dates ont été annoncées. Le retour du Rallye du Condroz est programmé les 5, 6 et 7 novembre 2021. Le point a fait débat au conseil communal de Marchin.

5. Charleroi: plusieurs opérateurs culturels vont ouvrir et braver l’interdiction

Cette fois, l’action Still standing for Culture rouvre les salles de spectacles. Quai 10 et l’Ancre participent.

6. La Commune d’Ellezelles va vendre du bois de chauffage

Le conseil communal d’Ellezelles, mardi soir, a vu le collège proposer la vente de bois et de broyat. Vu les quantités non négligeables de bois de chauffage et de broyat dont dispose la Commune, il est proposé de les valoriser par la vente au prix respectif de 35€ et 25€ le mètre cube.

7. INFOGRAPHIES | Coronavirus: sous les 30 hospitalisations pour la 1re fois depuis 44 jours en Brabant wallon

Le nombre de patients «Covid» en Brabant wallon vient de passer sous la barre des 30 pour la première fois depuis 44 jours.

8. Balle pelote: des championnats d’ici cinq semaines?

Toujours en stand-by, la saison pourrait bien être lancée au début juin. Sans la moindre certitude toutefois et dans l’attente du Codeco du 11 mai.

9. Le CHU-UCL appelle aux donneurs de sang: A+ et A- les plus demandés

Le site de Mont-Godinne bénéficie d’un établissement de transfusion sanguine (ETS) au sein duquel chacun peut venir donner du sang, des plaquettes et du plasma. Ces dons permettent de subvenir aux besoins du CHU dans son ensemble.

10. Pourquoi on ne s’improvise pas coach sportif

À l’heure où les coaches fleurissent tel les cerisiers du Japon, difficile de faire la part des choses, entre les experts et les «charlatans».

