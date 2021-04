«La Boum 2»: accusé de «créer une milice et d’inciter à la violence», un membre de L’Abîme raconte son interrogatoire

Sorti libre ce lundi après plus de 5 heures de confrontation avec la police, un membre de «L’Abîme» a raconté son interrogatoire et a précisé les intentions du collectif concernant l’événement «La Boum 2», prévu le 1er mai au bois de La Cambre.

Faux événement lancé sur les réseaux sociaux, «La Boum» avait finalement eu lieu le 1er avril au bois de la Cambre, déclenchant l’intervention de la police et de violents affrontements avec les fêtards, avec un bilan de 34 blessés, dont 26 policiers, et une vingtaine d’arrestations.

Instigateur de l’événement, le collectif «L’Abîme» a annoncé vouloir remettre le couvert ce samedi 1er mai en organisant une «Boum 2», ce qui fait craindre aux autorités de nouveaux débordements.

Lundi, le collectif «L’Abîme» avait annoncé que l’un de ses membres avait été arrêté par la police. Après cinq heures passées au commissariat central de Bruxelles, Dave Monfort, qui se présente comme un analyste programmeur, s’est confié à nos confrères de la RTBF.

J’ai dû répondre durant cinq heures à des accusations de création d’une milice et d’incitation à la violence.

«Je m’apprêtais à me rendre à la convocation au commissariat ce matin mais en sortant de chez moi je n’ai pas pu aller bien loin. Deux Volvo de la police étaient devant chez moi et m’ont embarqué. Toute sirène hurlante, j’ai traversé les rues de Bruxelles pour finalement entrer discrètement dans le parking du commissariat. Mon avocat n’était pas encore arrivé et ils ont commencé par me confisquer mon téléphone. J’ai dû ensuite répondre durant cinq heures à une série de questions en relation avec des accusations de création d’une milice et d’incitation à la violence», raconte-t-il.

Les enquêteurs se sont notamment appuyés sur deux vidéos diffusées sur le site internet de «L’Abîme» et considérées comme des appels à la violence par la police. Dave Monfort s’est justifié en expliquant le contexte des deux vidéos. Dans la première, il semble donner des consignes durant «La Boum» mais assure qu’il «appelait la police à retirer son genou de la nuque d’un des participants» et demandait aux manifestants de «reculer», et non à la police.

Dans la deuxième, qui mettait en scène les membres du collectif vêtus de cagoules et de gilets pare-balles, le suspect a démenti la volonté d’inciter à la violence et précisé que «cela se passait dans une ambiance de fête avec un DJ, une table et plein de boissons.»

Autoriser «La Boum 2»: la seule solution?

Au terme de cinq heures de confrontation, Dave Monfort a finalement pu rentrer chez lui. Face à l’inquiétude suscitée par l’organisation d’une «Boum 2» le 1er mai, il tient à rassurer.

Les gens ne viennent pas au bois de la Cambre pour jeter des cailloux ou s’en prendre à la police.

«Si on laisse faire dans une ambiance bon enfant, cela peut vraiment bien se dérouler. Cela dépend d’eux en fait, les gens ne viennent pas au bois de la Cambre pour jeter des cailloux ou s’en prendre à la police. La seule solution est de donner l’autorisation et tout se passera bien.»

Dave Monfort ne «nie pas l’encombrement des hôpitaux et la situation sanitaire» mais il insiste sur le ras-le-bol des jeunes qui n’en peuvent plus d’attendre une sortie de crise pour faire la fête. «On ne s’est jamais empêché de faire la fête malgré les millions de morts de la famine, les morts liés au cancer ou les accidents de la route. C’est incompréhensible, d’autant que les personnes du gouvernement qui nous imposent cela, ne connaissent pas la même situation que les 25.000 personnes qui suivent la Boum et qui n’ont peut-être pas de famille, de jardin ou même de boulot», plaide-t-il.

Des consignes de sécurité et de propreté pour les participants

À trois jours de «l’événement», il a assuré que des consignes avaient été données aux éventuels participants en matière de propreté comme «ne rien laisser sur place, ne pas compter sur les poubelles locales et prévoir de repartir avec tout ce qui a été amené, sans exception: mégots, mouchoirs, canettes, emballages, capotes…»

En ce qui concerne les consignes de sécurité, le collectif souhaite prouver que «nous pouvons nous rassembler en extérieur, dans une ambiance festive, sans débordements et sans violence», tout en invitant les participants à pas venir avec des bouteilles en verre, mais avec gourde et bouteille en plastique.

En outre, la RTBF précise que d’autres consignes sont destinées à prévoir une possible intervention de la police et mentionnent de ne pas résister en cas d’interpellation.