Kondaa, le nouveau mégacoaster, est fin prêt pour l’ouverture de Walibi le 8 mai

Le spectaculaire mégacoaster Kondaa sera la star lors de l’ouverture de Walibi le samedi 8 mai prochain.

Walibi Belgium vient de le confirmer: Kondaa, la montagne russe la plus rapide et la plus haute du Benelux, sera prête pour l’ouverture du parc le 8 mai.

«L’attraction spectaculaire et la zone environnante «Exotic World» constituent l’investissement le plus important jamais réalisé dans l’histoire du parc d’attractions», dit le communiqué de Walibi.

Pour rappel, selon le plan plein air, Walibi pourra rouvrir ses portes le samedi 8 mai prochain et les modalités pratiques de visite seront communiquées dans la foulée de la publication de l’arrêté ministériel.

Deux records du monde

Le public pourra donc également découvrir Kondaa, le mégacoaster tant attendu.

La montagne russe s’élève à 50 mètres au-dessus du parc et file à une vitesse maximale de 113 km/h sur un parcours de 1,2 km.

«L’attraction bat également deux records du monde: d’une part, Kondaa est le mégacoaster comportant le plus grand nombre d’éléments de parcours différents et d’autre part, il est le premier mégacoaster à cumuler 15 moments d’airtime! Airtime quoi?! C’est la sensation d’apesanteur. Pendant 1/3 du temps passé dans le Kondaa, les visiteurs auront la sensation de ne plus toucher leur siège.»

Kondaa est situé dans une toute nouvelle zone: Exotic World pour laquelle une surface de 4,5 ha a été ajoutée au parc. Les visiteurs seront immergés dans un monde exotique oublié où une créature puissante et mystérieuse règne en maître… «L’enthousiasme du public, tant au niveau national qu’international, pour Kondaa est bluffant, précise Jean-Christophe Parent, directeur général du parc Walibi Belgium. Tout au long de la construction nous avons remarqué que des amateurs de parcs d’attractions campaient autour de la zone pendant des heures pour avoir un aperçu de l’attraction. C’est du jamais vu! Kondaa et Exotic World représentent l’investissement le plus important jamais réalisé pour Walibi et nous sommes convaincus que ce projet renforcera l’aura du parc au niveau européen.»

Découvrez la légende du Kondaa

Afin de faire découvrir en avant-première au public les coulisses de la construction du monstre et de sa légende, une minisérie immersive de quatre épisodes a été réalisée et sera diffusée à intervalles réguliers.

À partir du vendredi 30 avril, Walibi lancera également un concours – #KondaaRiders – sur sa page Facebook (@WalibiBelgium) où 12 binômes auront la chance de gagner une place dans le tout premier train du Kondaa le 8 mai.

www.walibi.be/fr