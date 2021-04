Pas de titre cette saison... Braine vient d’annoncer qu’il ne jouerait pas ce soir

Aucun accord n’ayant été trouvé entre Braine et Namur, la Fédération avait tranché en maintenant la rencontre ce mercredi, sauf que Braine a annoncé qu’il ne jouerait pas. La compétition est donc arrêtée, suivant la décision de la fédération.

Ce mercredi matin, la fédération a communiqué son avis dans l’épisode qui oppose Braine et Namur, les deux finalistes des play-off de la Top Division Women. Suite à six cas de Covid dans les rangs brainois, les deux premières manches avaient été annulées. Le titre se jouerait donc sur une seule rencontre programmée ce mercredi 28 avril.

N’étant pas en mesure d’aligner plus de six joueuses, Braine avait demandé de pouvoir décaler ce match de trois jours, à savoir ce samedi 1er mai. Namur avait refusé. Hier soir, le conseil d’administration de Basketball Belgium a entendu les arguments des deux clubs. Il vient de rendre son verdict: «Au terme de cette entrevue où il est apparu que les deux clubs n’envisageaient pas conjointement le report de la rencontre programmée le 28 avril 2021 à 20 h 30 dans les installations de la salle Gaston Reiff, le conseil d’administration de Basketball Belgium a décidé, sur proposition du département compétition, d’appliquer le protocole inhérent au déroulement des play-off tel qu’il a été approuvé et validé par les quatre clubs participant aux play-off du championnat TDW 2020-2021. En d’autres termes, la finale des play-off reste programmée au 28 avril 2021 à 20 h 30. L’absence d’une des deux équipes équivaut à l’arrêt définitif de la compétition.»

Braine vient d’annoncer qu’il ne jouerait pas ce soir: «La santé passe avant toute autre considération, a déclaré le club sur sa page Facebook. On ne joue pas avec la santé. Le risque de contamination existe encore. Ce mercredi nous ne voulions prendre aucun risque de santé. Pour Braine comme pour Namur. Pour cette raison, depuis trois jours, nous proposions de jouer cette rencontre samedi. Une finale ne se gagne pas en coulisse, elle se gagne sur le terrain. Dans cette période covid, tous les championnats du monde agissent de cette façon, accorder le temps minimum nécessaire pour l’équité sportive. Surtout pour une rencontre aussi importante! Namur a refusé. Dont acte. Dans ces circonstances exceptionnelles, la Fédération assume ses responsabilités. La compétition est arrêtée puisque nous ne pouvons pas nous présenter ce soir dus aux cas positifs - il n’y aura donc pas de match ce soir - et il n’y aura pas de titre décerné cette saison. La compétition est arrêtée. Point final. Nous rappelons que nous sommes invaincus et que cette saison nous avons battu 2 fois Namur, de 13 points à Namur et de 19 points à Braine. Namur avait mérité sa place en finale, Castors Braine aussi, sans aucune contestation. Il est regrettable que cette finale ne puisse se jouer. Le Covid a gagné mais nous pouvons être fiers du remarquable parcours de cette saison. Nous remercions très sincèrement les joueuses, le staff et les supporters et sympathisants pour leur attitude irréprochable tout au long de cette saison si particulière. Les joueuses et le staff vous remercient également très chaleureusement! Prenez-soin de vous et de vos proches. A très bientôt pour de nouvelles aventures!»

Fin d’une saga? Pas sûr que Namur en reste là...