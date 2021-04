VIDÉO | Georges Gilkinet, sur la sortie de Jan Jambon: «Une manière de faire diversion sur d’autres dossiers»

Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet était l’invité de Maxime Binet ce mercredi matin, dans l’émission «Il faut qu’on en parle», sur DH Radio.

Alors qu’une menace d’une « Boum 2 » plane sur le bois de la Cambre ce samedi 1er mai et inquiète les autorités, Georges Gilkinet déconseille de participer à ce genre d’événement et demande encore un peu de patience aux Belges.

«Tout le monde aspire à reprendre une vie sociale mais les gens doivent comprendre que le virus est toujours là. Ces événements illégaux ne sont pas à conseiller et on demande aux Belges de continuer l’effort. Mais nous devons aussi donner des perspectives. Les mesures ont d’ailleurs été adaptées. On va pouvoir se revoir à l’extérieur par groupes de 10, recevoir une deuxième personne à domicile ou donner la possibilité d’organiser des événements. C’est trop lent par rapport à ce que les gens attendent mais il faut encore un peu de patience pendant qu’on vaccine», explique-t-il au micro de Maxime Binet.

Propos polémiques de Jan Jambon: «De la politique politicienne»

Georges Gilkinet a également réagi aux propos du ministre-président flamand Jan Jambon, qui envisageait un déconfinement plus rapide en Flandre, où le taux de vaccination est supérieur à celui des deux autres régions. Suite à cette sortie polémique, le vice-Premier ministre craint-il un tournant communautaire dans la gestion de la crise sanitaire?

«Je ne vais pas donner à cette déclaration plus d’importance qu’elle n’en a. Ce n’est que de la politique politicienne. Dans un petit pays comme la Belgique, essayer de saucissonner tout et d’opposer les uns et les autres n’est pas la manière dont je travaille. C’est une manière pour Jan Jambon de faire diversion sur d’autres dossiers que je n’ai pas envie de commenter», lance le vice-Premier.

Carton vert à la vaccination mobile, le rouge aux brevets sur les vaccins

Concernant la vaccination, le ministre de la Mobilité estime que le plus important est de développer des stratégies adéquates pour toucher les poches de résistance ou le public difficile à atteindre. «Je donne un carton vert à ce que fait la Région bruxelloise au niveau de la vaccination mobile. On voit des infirmières sur des vélos, qui vont chez les personnes qui ne savent pas se déplacer vers les centres de vaccination.»

S’il donne son carton vert à la région bruxelloise, Georges Gilkinet adresse un carton rouge aux pays, sur le plan européen, qui ne parviennent pas à s’accorder avec d’autres pays sur une levée des brevets des vaccins.

«L’urgence est de pouvoir vacciner, et d’avoir plus de vaccins disponibles. C’est une absolue nécessité. Il faut trouver une solution pour l’ensemble du monde et une levée temporaire des brevets sur les vaccins serait un acte important», insiste-t-il.

Toute l’interview de Georges Gilkinet est à retrouver ci-dessous: