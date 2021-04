Chacun chez soi pour le souper du bourgmestre

Le 5e souper du bourgmestre sera «à emporter» cette année encore. Pour rappel, les bénéfices de ce souper sont répartis entre les associations du village. C’est ainsi que 5 200€ ont été distribués l’an dernier. Disponibles le samedi 8 mai entre 16 h et 19 h à la salle La Forge, il faut réserver ses menus (au choix, adultes 15€ et 17€; enfants 10€) avant le mardi 4 mai. Infos, réservations et modalités sur le site de la Commune (www.faimes.be) et auprès des mandataires repris sur la liste.