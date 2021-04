La Ville de La Louvière enterre le projet Strada

La ville de La Louvière a décidé de mettre fin au projet Strada porté depuis 2008 par le groupe Wilhelm & Co. Les instances communales louviéroises ont estimé le marché caduc.

Le projet de la Strada à La Louvière est enterré. La dernière version du projet présenté par Wilhelm & co et visant à transformer le site des anciennes Faïenceries Boch, une friche industrielle de 16 hectares située au cœur de la ville, ne correspond plus du tout au marché initial, notamment en termes de logements ou encore de commerces, ont indiqué mardi les instances communales.

Les conséquences juridiques de ce constat sont que le marché public prend fin avec effet immédiat. La Ville entend désormais lancer une consultation des Louviérois afin de mettre en œuvre un projet d’aménagement et de revitalisation de l’ancien site industriel qui tienne compte des réalités socioéconomiques de la ville et de la région du Centre ainsi que des besoins actuels de La Louvière.

«Nous n’avions pas le choix», a indiqué Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. «C’est un constat qui s’impose sur la base de faits juridiques. Nos avocats ont été très clairs sur le sujet. La proposition de Wilhelm & co qui se trouve sur la table aujourd’hui est tellement différente de ce qui était l’objet du marché, que nous n’avons plus de marge de manœuvre. Il ne s’agit donc ni d’une stratégie, ni d’une affaire personnelle contre Wilhelm et co. Ce que nous voulons à présent, c’est avancer malgré les difficultés et tenir compte des avis des Louviérois».

La Louvière veut réfléchir dès à présent à une nouvelle manière de revitaliser le site. Pour ce faire, elle entend consulter les Louviérois sur leurs attentes avec, comme priorité, la redynamisation de ce quartier historique de la Ville.